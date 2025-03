Jarosław Kaczyński odniósł się do krytyki Wołodymyra Zełenskiego, która padła w niedzielę z ust Przemysława Czarnka podczas spotkania z dziennikarzami. Prezes PiS zganił posła, stwierdzając, że "troszeczkę go poniosło".

- Nie należy używać takich słów i uważam, że tutaj mojego kolegę troszeczkę poniosło - przekonywał w środę w Sejmie Jarosław Kaczyński, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Prezes PiS stwierdził jednak, że "takie rzeczy się zdarzają". - Żeby tylko takie rzeczy się zdarzały w polityce... - zastanawiał się polityk.

Kaczyński gani Czarnka. Poszło o słowa na temat Zełenskiego

Jarosław Kaczyński komentował wypowiedź Przemysława Czarnka, która padła na marginesie niedzielnej konwencji programowej kandydata na prezydenta, Karola Nawrockiego. Były minister edukacji pytany był o awanturę, do której doszło podczas spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Białym Domu, dwa dni wcześniej.

Czarnek przekonywał, że prezydent Ukrainy, zwracając się o pomoc do Stanów Zjednoczonych, powinien "zdawać sobie sprawę, gdzie jedzie i powinien się zachowywać jak każdy". - Wyobrażacie sobie państwo prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który jedzie do Ameryki i mówi: żądam następnych wojsk amerykańskich, bo jak nie, to będzie w niebezpieczeństwie Ameryka - pytał retorycznie poseł.

- No głupek, byśmy powiedzieli, tak się zachował niestety i tu nie ma co owijać słów w bawełnę, tak się zachował prezydent Ukrainy, która jest pod bombami rosyjskimi - oburzał się Przemysław Czarnek.

"Co to za człowiek?" Posłanka PiS uderza w prezydenta Ukrainy

Były minister edukacji nie był jedynym przedstawicielem PiS, który w mocnych słowach krytykował Wołodymyra Zełenskiego po jego wizycie w Waszyngtonie. "Czego spodziewał się Zełenski? Wspierał Platformę Obywatelską, w Ameryce wspierał demokratów, jeździł do Scholza gdy Polska było marginalizowana przez elity UE żeby Tusk wygrał wybory, a w Białym Domu kłóci się z prezydentem Trumpem. Co to za człowiek?" - pisała w mediach społecznościowych posłanka Monika Pawłowska.

Niepochlebnie o prezydencie Ukrainy wypowiadał się też wspierany przez PiS Karol Nawrocki, który goszcząc w "Graffiti" Polsat News odniósł się do decyzji USA o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Kijowa. - To zła informacja dla Ukrainy i dla naszego regionu świata, ale to informacja, która jest wynikiem braku wdzięczności prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i braku umiejętności prowadzenia polityki międzynarodowej - orzekł prezes IPN.

Dariusz Rosati krytykuje postawę PiS wobec Zełenskiego

Słowa Przemysława Czarnka oburzyły ekonomistę i byłego posła Dariusza Rosatiego. Goszcząc w "Debacie Gozdyry" stwierdził, że były minister edukacji "jest chamem". - Przez ostatnie trzy lata PiS trąbiło na prawo i lewo jak to jesteśmy związani z Ukrainą, jak ją wspieramy przeciwko agresji Putina, a teraz widzę zwrot o 180 stopni - ocenił Rosati.

- Z tego co słyszę z ust polityków PiS, komentujących ostatnie wydarzenia, wynika, że oni nagle uwierzyli prezydentowi Trumpowi, że Putin chce pokoju, co jest zaprzeczeniem 20 lat narracji, którą PiS uprawiał - podkreślił.

Jak stwierdził, "jeśli chodzi o Rosję i Putina, to PiS miał bardzo trzeźwe spojrzenie". - Tu widzę nagle komentarze takie jakby poddają w wątpliwość, kto tu jest agresorem, a kto ofiarą - zaznaczył Rosati.