Miłośnicy czworonogów z całej Polski mogą skorzystać z programu "700 plus na psa i kota", jeśli zdecydują się na adopcję zwierzęcia ze schroniska w gminie Kamieńsk. Samorząd chce w ten sposób zachęcić do opieki nad potrzebującymi wsparcia "braćmi mniejszymi".

Schroniska dla zwierząt w Polsce mierzą się z problemem przepełnienia. Jak wskazuje Interia, w ubiegłym roku liczba bezdomnych zwierząt sięgnęła 100-150 tysięcy. Ośrodki pomocy wielokrotnie decydują się na kampanie społeczne i inicjatywy mające zachęcić do adopcji ich podopiecznych.

Jednym z najciekawszych tego rodzaju programów jest "700 plus na psa i kota" zaproponowany przez gminę Kamieńsk. Polega on na jednorazowym wsparciu finansowym osób podejmujących adopcję - opiekun decydujący się na przygarnięcie zwierzaka, otrzymuje 700 zł.

700 plus na psa i kota. Jakie warunki trzeba spełnić?

Założeniem inicjatywy jest wyjście na przeciw potrzebom, jakie pojawiają się, szczególnie w pierwszym okresie opieki nad adoptowanym zwierzęciem. Chodzi m.in. o wizyty u weterynarza, czy zakup potrzebnych akcesoriów. Wszystko to wiąże się z wydatkami, które można pokryć z pieniędzy uzyskanych od gminy.

O wsparcie mogą ubiegać się mieszkańcy całej Polski, którzy zdecydują się na adopcję psa lub kota z ośrodka, który podpisał porozumienie z gminą Kamieńsk. Warto pamiętać jednak o warunkach, jakie należy spełnić, by móc otrzymać pieniądze z urzędu. Beneficjent musi przedstawić faktury potwierdzające odpowiednie spożytkowanie środków, związane z opieką nad zwierzętami.

Schroniskom zależy przede wszystkim na tym, by ich podopieczni otrzymali dobry, bezpieczny dom. Osoby adoptujące zwierzęta muszą się zatem być gotowi na to, że administracja placówek będzie chciała zbadać, czy nowy właściciel spełnia konkretne warunki. Również po zakończeniu procesu może odbyć się kontrola w celu sprawdzenia, czy przygarnięte psy lub koty mają odpowiednią opiekę.

Wsparcie finansowe dla właścicieli psów i kotów

"700 plus na psa i kota" nie jest jedyną inicjatywą mającą na celu wsparcie przyszłych właścicieli czworonogów. Wiele gmin oferuje program wsparcia finansowego na rzecz sterylizacji i czipowania zwierząt. Budżet jest umowny, może wynieść 500, a nawet 800 zł i obejmuje opłatę usług w wyznaczonych przez daną gminę placówkach weterynaryjnych.

W tym przypadku, by skorzystać z programu, właściciel psa lub kota musi być mieszkańcem danej gminy. Ponadto pupil musi mieć co najmniej sześć miesięcy, ponieważ młodsze osobniki nie kwalifikują się do znieczulenia ogólnego.

Program nie obowiązuje na terenie całego kraju. Z uwagi na koszty mogą go zaoferować tylko te miasta i gminy, które mają stabilną sytuację finansową lub zmagają się z problemem bezdomności zwierząt. Przykładowo mieszkańcy Wrocławia, Poznania, Lublina i Warszawy mogą liczyć na wsparcie w postaci dofinansowania.