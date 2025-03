Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry - poinformowała we wtorek przewodnicząca komisji ds. Pegasusa Magdalena Sroka. Były minister sprawiedliwości ma zostać przymusowo doprowadzony na przesłuchanie przed tą komisją. Czynności zaplanowano na 23-25 czerwca.

"Wniosek o zastosowanie kary porządkowej aresztu wobec Zbigniewa Ziobry w celu skutecznego przesłuchania go przed komisją ds. Pegasusa trafił dzisiaj do SO w Warszawie. Czynności przesłuchania zaplanowaliśmy w dniach 23-25 czerwca br." - napisała na X Magdalena Sroka.

Zbigniew Ziobro może zostać aresztowany. Do sądu trafił wniosek

20 lutego Sejm wyraził zgodę na uchylenie Zbigniewowi Ziobrze poselskiego immunitetu i zastosowanie wobec niego do 30 dni aresztu. Wniosek w tej sprawie złożyła komisja śledcza ds. Pegasusa, która do tej pory kilkukrotnie próbowała bezskutecznie przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

Jeszcze tego samego dnia komisja zdecydowała, że skieruje do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o zastosowanie aresztu wobec Ziobry za jego niestawiennictwo na posiedzeniach.

Komisja ds. Pegasusa. Ziobro kilkukrotnie nie stawił się na przesłuchanie

Ostatni raz komisja śledcza ds. Pegasusa próbowała przesłuchać Zbigniewa Ziobrę 31 stycznia. Była to piąta nieudana próba.

Po tym, gdy nie stawił się kilka razy na posiedzeniu, komisja zwróciła się do sądu o zatrzymanie posła i doprowadzenie go na przesłuchanie. Sejm uchylił w tym celu immunitet, a Sąd Okręgowy w Warszawie wyraził na to zgodę. Finalnie, policja zatrzymała Ziobrę w dniu posiedzenia komisji po godzinie 10.30, gdy skończył udzielać wywiadu w Telewizji Republika.

Rozpoczęcie posiedzenia zaplanowano na 10.30, a ponieważ Ziobro do tej godziny nie stawił się na sali obrad, komisja uznała doprowadzenie byłego ministra za nieskuteczne i zadecydowała o skierowaniu wniosku o zastosowanie wobec niego kary porządkowej do 30 dni aresztu.



Ziobro, podobnie jak inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa jest nielegalna. W tej sprawie powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z września 2024 r., zgodnie z którym uchwała Sejmu o powołaniu komisji nie jest zgodna z konstytucją RP.