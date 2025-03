Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdecydował o wyjątkowym przedłużeniu zaplanowanego na środę i czwartek posiedzenia Sejmu o jeden dzień. Powodem jest wyjazd premiera Donalda Tuska na specjalny szczyt w Brukseli. Hołownia chce, aby po powrocie do kraju, szef rządu przedstawił posłom informacje o ustaleniach ze spotkania i bezpieczeństwie państwa.

Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na środę i czwartek, ale Szymon Hołownia zdecydował o jego wydłużeniu o jeden dzień - do piątku.



"Po oświadczeniu prezydenta (USA Donalda - red.) Trumpa i zapowiedzi przewodniczącej (KE Ursuli - red.) von der Leyen zdecydowałem o wyjątkowym przedłużeniu posiedzenia Sejmu o jeden dzień. W piątek, bezpośrednio po jego przylocie z Brukseli, poproszę Premiera o przekazanie informacji o bezpieczeństwie państwa i ustaleniach ze szczytu" - napisał marszałek Sejmu w mediach społecznościowych.

Nagła decyzja Hołowni. Posiedzenie Sejmu przedłużone

Jak dalej czytamy w poście, Hołownia zaapelował do wszystkich posłów o zabranie "odpowiedzialnych głosów w debacie" i dołączył do wpisu zdjęcie pisma skierowanego do premiera.

"W związku z rozwojem sytuacji międzynarodowej wokół rosyjskiej agresji na Ukrainę mającym miejsce w ostatnich dniach, uprzejmie oczekuję obecności pana premiera w Sejmie w piątek, 7 marca 2025 roku o godzinie 14 celem przedstawienia Wysokiej Izbie informacji o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej wobec międzynarodowej sytuacji bezpieczeństwa oraz wyniku rozmów pana premiera z przywódcami państw sojuszniczych na szczycie w Londynie oraz na posiedzeniu Rady Europejskiej" - głosi korespondencja.



"Ufam, że będzie to dobra okazja do rzetelnej debaty nad najistotniejszymi dla naszych obywateli zagadnieniami w duchu odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest Rzeczpospolita Polska" - dodał marszałek.

Nadzwyczajny szczyt w Brukseli. Na agendzie bezpieczeństwo Europy i wsparcie Ukrainy

W środę premier Polski uda się do Brukseli, gdzie następnego dnia weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej poświęconym europejskiej obronności i wsparciu Ukrainy. W spotkaniu udział weźmie także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



W przeciwieństwie do niedzielnego szczytu w Londynie, tym razem w rozmowy zaangażowani będą szefowie państw i rządów wszystkich krajów UE i ponownie Zełenski. Głównymi tematami mają być wsparcie dla Ukrainy w obliczu wstrzymania pomocy wojskowej dla Kijowa przez USA oraz wzmocnienie europejskich zdolności obronnych.

Przypomnijmy, że we wtorek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła plan obronności Europy, składający się z pięciu punktów. Najważniejszym jest możliwość zastosowania klauzuli ucieczki z unijnych reguł fiskalnych, co miałoby pozwolić krajom członkowskim UE zwiększać wydatki na obronność bez obaw o poziomy długu i deficytu sektora finansów publicznych.