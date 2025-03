"Suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą. Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do tryumfu Putina. Jasne?" - napisał Donald Tusk. To reakcja na wstrzymanie przez USA pomocy wojskowej dla Kijowa.