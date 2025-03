Rzepecki przekazał, że Duda w rozmowie z Zełenskim przekonywał, żeby Kijów prowadził rozmowy z Waszyngtonem "w sposób spokojny". - Bo wszyscy wiemy, że Trump jest prezydentem mocarstwa, ale jest też biznesmenem i podchodzi do swojej prezydentury w sposób biznesowy - tłumaczył doradca prezydenta Polski.

Przypomniał, że Andrzej Duda cały czas podkreśla, że głównym celem jest zachowanie przez Ukrainę suwerenności.

"USA jedynym gwarantem bezpieczeństwa"

Prowadząca Agnieszka Gozdyra zapytała prezydenckiego ministra, czy nie obawia się, że Moskwa zażąda od Waszyngtonu wycofania wojsk amerykańskich z Polski, a Trump na to przystanie. - Rosja może żądać wszystkiego - powiedział i dodał, że "Trump realizuje interesy Amerykanów".

Jednocześnie zapewnił, że w Pałacu Prezydenckim jest pełne zaufanie do Białego Domu. - Tak patrzy na to pan prezydent Andrzej Duda. (...) Jedynym gwarantem bezpieczeństwa dla Polski, UE, Europy są Stany Zjednoczone - tłumaczył.

Napięcia na linii Kijów - Waszyngton. Doradca prezydenta mówi, co się wydarzy

Rzepecki przekazał jeszcze, jak jego zdaniem zakończą się napięcia między Kijowem a Waszyngtonem. - Zełenski przeprosi Trumpa, podpisze umowę o minerałach i zapadanie pokój - przewiduje.

W trakcie dyskusji senator Piotr Woźniak z Lewicy stwierdził, że "przepraszać ma za co Putin i tego mi brakuje w retoryce PiS". - Jeżeli ratujemy kogoś z wody, to ratownik wodny, prosi żeby go pocałować w pierścień? To jest nieetyczne, mówienie, że Zełenski musi przepraszać - zaznaczył.

Adrian Witczak z KO zwrócił z koeli uwagę, że wsparcie USA dla Ukrainy jest niezwykle ważne, żeby "oprawca jakim jest Putin, nie był bliżej naszej granicy".

"Jesteśmy po stronie Polski"

Szymon Szynkowski vel Sęk z PiS tłumaczył, że "nie jesteśmy ani w tych dyskusjach po stronie Donalda Trumpa, ani Wołodymyra Zełenskiego, ani Władmira Putina w szczególności, bo jest to kryminalista bandyta". - Jesteśmy po stronie Polski -przekonywał.

Ocenił też ruchy Waszyngtonu wobec Kijowa. - Te decyzje w krótkoterminowej perspektywie oceniam jako obniżające bezpieczeństwo Polski, ale trzeba być ostrożnym w pochopnych ocenach ponieważ długoterminowo, być może doprowadzą do rozwiązań, które nie muszą być z punktu widzenia Polski niekorzystne - tłumaczył.