97. gala wręczenia Oscarów po raz kolejny gościła w hollywoodzkim Dolby Theatre. Gospodarzem uroczystości był amerykański komik i scenarzysta Conan O'Brien.

Oscary 2025. "Anora" z pięcioma statuetkami

"Anora" Seana Bakera wygrała w pięciu z sześciu kategorii, w których była nominowana, w tym dla najlepszego filmu.

W kategorii najlepszy film Bakera pokonał "The Brutalist" Brady'ego Corbeta, "Kompletnie nieznanego" Jamesa Mangolda, "Konklawe" Edwarda Bergera, "Diunę: część drugą" Denisa Villeneuve'a, "Emilię Perez" Jacquesa Audiarda, "I'm Still Here" Waltera Sallesa, "Miedziaki" RaMella Rossa, "Substancję" Coralie Fargeat oraz "Wicked" Jona M. Chu.

Sean Baker odebrał cztery statuetki. Jako producent "Anory" - wespół z Samantą Quan i Alexem Coco - za najlepszy film, a także za reżyserię, scenariusz oryginalny oraz montaż.

Piąta nagroda przypadła niespodziewanie Mikey Madison, którą uznano za najlepszą aktorkę pierwszoplanową za rolę w "Anorze". Faworytką w tej kategorii była Demi Moore ("Substancja").

Nagroda dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej mogła trafić również do Cynthii Erivo ("Wicked"), Fernandy Torres ("I'm Still Here") lub Karli Sofii Gascon ("Emilia Perez").

Oscary 2025. Przegrana "Dziewczyny z igłą"

Tuż za "Anorą" uplasował się "The Brutalist". Dzieło Brady'ego Corbeta zapewniło statuetki Danielowi Blumbergowi za muzykę, Lolowi Crawleyowi za zdjęcia oraz Adrienowi Brody'emu za główną rolę męską.

O nagrodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego starali się również Timothee Chalamet ("Kompletnie nieznany"), Colman Domingo ("Sing Sing"), Sebastian Stan ("Wybraniec") oraz Ralph Fiennes ("Konklawe").

Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej odebrała Zoe Saldana. Członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej nagrodzili ją za kreację w "Emilii Perez".

Najlepszym aktorem drugoplanowym został Kieran Culkin. Nagrodę zapewniła mu rola w "Prawdziwym bólu", którego akcja dzieje się w Polsce.

Reprezentujący Brazylię "I'm Still Here" Waltera Sallesa został dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego.

Wśród nominowanych była ponadto reprezentująca Danię "Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna. Film, zrealizowany w koprodukcji z Polską i Szwecją. Scenariusz von Horn współtworzył z Line Langebek. Za zdjęcia odpowiadał Michał Dymek, za scenografię - Jagna Dobesz, za kostiumy - Małgorzata Fudala, a za montaż - Agnieszka Glińska. Polskim producentem jest Mariusz Włodarski (Lava Films).

Oscary 2025. Pełna lista laureatów

Najlepszy film: "Anora" - Alex Coco, Samantha Quan i Sean Baker

Najlepsza reżyseria: Sean Baker - "Anora"

Najlepsza aktorka: Mikey Madison - "Anora"

Najlepszy aktor: Adrien Brody - "The Brutalist"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Zoe Saldana - "Emilia Perez"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Kieran Culkin - "Prawdziwy ból"

Najlepszy scenariusz oryginalny: Sean Baker - "Anora"

Najlepszy scenariusz adaptowany: Peter Straughan - "Konklawe"

Najlepsze zdjęcia: Lol Crawley - "The Brutalist"

Najlepsza muzyka: Daniel Blumberg - "The Brutalist"

Najlepszy montaż: Sean Baker - "Anora"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury: Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon i Marilyne Scarselli - "Substancja"

Najlepsze kostiumy: Paul Tazewell - "Wicked"

Najlepsza scenografia i dekoracja wnętrz: Nathan Crowley i Lee Sandales - "Wicked"

Najlepszy dźwięk: Gareth John, Richard King, Ron Bartlett i Doug Hemphill - "Diuna: Część druga"

Najlepsza piosenka: "El Mal" z "Emilii Perez"- Clément Ducol, Camille i Jacques Audiard

Najlepsze efekty specjalne: Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe i Gerd Nefzer - "Diuna: Część druga"

Najlepszy film międzynarodowy: "I’m Still Here" - Walter Salles

Najlepsza animacja: "Flow" - Gints Zilbalodis

Najlepsza krótkometrażowa animacja: "W cieniu cyprysu" - Hosseina Molayemi i Shirin Sohani

Najlepszy dokument: "Nie chcemy innej ziemi" - Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal i Yuval Abraham

Najlepszy krótkometrażowy dokument: "Pierwsza dziewczyna w orkiestrze" - Molly O'Brien i Lisa Remington

Najlepszy film krótkometrażowy: "Nie jestem robotem" - Victoria Warmerdam i Trent

