Seniorzy w Polsce mogą liczyć na wyższe świadczenia w 2025 roku. Dotyczy to jednak konkretnej grupy - osób, które ukończą 100 lat. Dzięki nowym przepisom wysokość świadczenia honorowego dla stulatków będzie systematycznie waloryzowana, co oznacza, że jego wartość będzie rosła z każdym rokiem. Ile wyniesie w 2025 roku?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w Polsce żyje około 10 mln osób w wieku 60 lat i więcej, a liczba stulatków systematycznie rośnie. Na koniec 2023 roku w kraju mieszkało ich ponad 7300, podczas gdy jeszcze w 2015 roku było ich około 4200.

Czym jest świadczenie honorowe dla stulatków?

Świadczenie honorowe to specjalna gratyfikacja finansowa dla osób, które ukończyły 100 lat. Jest ono wypłacane dodatkowo, niezależnie od emerytury czy renty i stanowi formę uznania dla najstarszych obywateli. Zasady jego przyznawania określa ustawa z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz. U. 2024 poz. 1674).

Od 1 marca 2025 roku kwota świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat życia wyniesie 6589,67 zł. Do tej pory wysokość świadczenia była ustalana na podstawie wartości bazowej w momencie ukończenia 100 lat, co prowadziło do różnic w jego wysokości w zależności od roku urodzenia beneficjenta. Od 2025 roku ZUS waloryzuje świadczenie na takich samych zasadach jak emerytury i renty, co zapewnia bardziej jednolitą kwotę dla wszystkich stulatków.

Jak ubiegać się o świadczenie honorowe?

Seniorzy, którzy pobierają emeryturę lub rentę z ZUS, otrzymają świadczenie automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Natomiast osoby, które nie pobierają żadnych świadczeń emerytalnych ani rentowych, muszą samodzielnie złożyć wniosek w ZUS. W tym celu należy dostarczyć:

wypełniony formularz wniosku,

dokument potwierdzający tożsamość,

ewentualnie inne dokumenty wymagane przez ZUS.

Wniosek można złożyć osobiście w oddziale ZUS, listownie lub przez platformę PUE ZUS.

Dzięki nowym zasadom świadczenie honorowe będzie rosło wraz z waloryzacją emerytur i rent. Stulatkowie zatem będą mogli liczyć na większą stabilność finansową, dostosowaną do zmieniających się realiów gospodarczych.

