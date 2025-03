- Zakończyło się spotkanie, które dla wielu obserwatorów miało charakter historyczny - powiedział Donald Tusk po szczycie liderów państw w Londynie. - Nie było niespodzianek. W najważniejszych kwestiach wszyscy mają podobne stanowisko - Ukraina wymaga wsparcia, silnej pozycji przed negocjacjami z Rosją.

Tusk podkreślił, że "nikt nie ma wątpliwości, kto jest agresorem", a Europa stoi po stronie Ukrainy. Jak zaznaczył, "absolutnym priorytetem dla całej Europy jest wzmocnienie flanki wschodniej".

Premier relacjonował, że uczestnicy spotkania zgadzają się co do tego, że Europa musi wziąć na siebie coraz więcej odpowiedzialności i "zacząć dźwigać te ciężary" związane z budową przemysłu zbrojeniowego, zwiększonej pomocy dla Ukrainy w czasie wojny.

- Nikt nie miał wątpliwości, że najważniejszą sprawą dla nas, dla polskiego bezpieczeństwa, dla europejskiego bezpieczeństwa, dla przyszłości Ukrainy jest utrzymanie jak najbliższych więzi ze Stanami Zjednoczonymi. Wiem, że powstaje taka narracja, szczególnie po tym dziwnym piątku, która miałaby podzielić Europę. Nie możemy do tego dopuścić - powiedział Tusk.

Donald Tusk: Europa i USA powinny znaleźć miejsce na uczciwą dyskusję

Według Tuska "wszyscy chcieliby, aby niezależnie od emocji relacje transatlantyckie były jak najsilniejsze". - Polska działa na rzecz utrzymania jak najsilniejszych więzi z USA, dlatego wsparłem propozycję pani premier Giorgii Meloni, aby Europa i USA znalazły sposób, miejsce, na ciągłą i uczciwą dyskusję między sobą przed tymi rozstrzygającymi wydarzeniami - powiedział.

- Trzeba zrobić wszystko, żeby Europa i Stany Zjednoczone mówiły jednym głosem - podkreślił szef polskiego rządu. Dodał, że Polska i Europa z nadzieją patrzą na 6 marca - kiedy mają być kontynuowane rozmowy europejskich przywódców w sprawie Ukrainy - że będzie to "bardzo wyraźny impuls wskazujący także Putinowi i Rosji, że ze strony Zachodu nikt nie ma zamiaru przed jego szantażem i agresją kapitulować.

Tusk: Nie mamy zamiaru pchać się na pierwszą linię frontu

Premier przekazał, że podczas spotkania nie podnoszono tematu przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. - Przestrzegałbym naszych partnerów, żeby nie dawać fałszywych iluzji gwarancji, jeśli nie są w stanie sprostać takiemu wyzwaniu.

- U nas nic się nie zmienia. Polska będzie wspierała te procesy, ale my na pierwszą linię frontu nie mamy zamiaru się pchać. Wszyscy to rozumieją - prezydent Ukrainy, nasi partnerzy - podkreślił Tusk, odnosząc się do pomysłów wysyłania wojsk do Ukrainy.

Przed konferencją premier opublikował wpis w mediach społecznościowych. "Europa się obudziła. Unia, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia, Turcja - wszyscy mówią jednym głosem o pomocy Ukrainie, potrzebie ścisłej współpracy transatlantyckiej i wzmocnieniu wschodniej granicy" - napisał.

Specjalny szczyt w Londynie

W niedzielę w Londynie rozpoczął szczyt poświęcony Ukrainie i bezpieczeństwu. Udział w nim biorą przywódcy kilkunastu krajów europejskich, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz m.in. premier Kanady Justin Trudeau.

Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Na wspólnym zdjęciu przywódców, zrobionym przed rozpoczęciem rozmów, stanął w pierwszym rzędzie obok prezydenta Zełenskiego, Starmera, prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz prezydenta Finlandii Alexandra Stubba.

Szczyt ma na celu wypracowanie nowych gwarancji bezpieczeństwa dla Europy w obliczu obaw, że Stany Zjednoczone wycofają się z pomocy dla Ukrainy. Hasło przewodnie spotkania brzmi "zabezpieczenie naszej przyszłości".

Londyn. Donald Tusk na specjalnym szczycie

Premier Wielkiej Brytanii Keir Stramer stwierdził, że sytuacja bezpieczeństwa, z którą mierzą się obecnie państwa europejskie, "zdarza się raz na pokolenie" i dlatego wszyscy muszą zintensyfikować działania.

- Wszyscy zebrani będą wspierać naród Ukrainy tak długo, jak to konieczne - dodał, zwracając się do Wołodymyra Zełenskiego.

Spotkanie zorganizowano w rezydencji rządowej Lancaster House w Londynie.