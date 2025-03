Tusk oburzony słowami polityka PiS. "Miedzy głupotą a zdradą narodową"

Granica między głupotą a zdradą narodowego interesu bywa bardzo cienka" - napisał Donald Tusk, odnosząc się do słów Grzegorza Pudy. Według polityka PiS korzystny dla Polski byłby sojusz Trumpa z Putinem, narzucający Ukrainie warunki pokoju.

Donald Tusk skomentował niedzielną wypowiedź Grzegorza Pudy. Poseł PiS w programie "7. dzień tygodnia" stwierdził, że sojusz Donalda Trumpa z Władimirem Putinem byłby "korzystny dla Polski".

"On naprawdę to powiedział! Grzegorz Puda z PiS stwierdził, że sojusz Trump-Putin narzucający Ukrainie warunki pokoju (kapitulacji?) byłby z korzyścią dla Polski. Granica między głupotą a zdradą narodowego interesu bywa bardzo cienka" - czytamy we wpisie premiera.

Sojusz Trumpa z Putinem? "Bardziej pozytywne dla nas rozwiązanie"

W niedzielnym programie komentowano piątkową burzliwą wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Grzegorz Puda z PiS pytany był w programie o to, czy w interesie Polski jest porozumienie pokojowe Putina z Trumpem, do którego zmuszają Ukrainę.

- W naszym interesie jest przede wszystkim zabezpieczenie interesu bezpieczeństwa Polaków. Z pewnością jest to bardziej pozytywne dla nas rozwiązanie. Sojusz, który odbywałby się pomiędzy Trumpem a Putinem, nawet na tych warunkach niż to, że Zełenski obraża się, wyjeżdża i zostaje bez pomocy amerykańskiej - stwierdził polityk PiS.

Puda: Zełenski popełnił błąd

Grzegorz Puda wyraził także przekonanie, że Wołodymyr Zełenski "popełnił błąd, jadąc i próbując wymusić na Donaldzie Trumpie potrzebę pomocy Ukrainie". - Wsparcie premiera polskiego rządu swoim wpisem w X jest również wielkim błędem, bo jest pewnego rodzaju wypychaniem Ameryki z Polski - dodał, odnosząc się do wpisu Tuska opublikowanego po spotkaniu w Gabinecie Owalnym.

Na słowa posła PiS zareagował w programie Dariusz Joński z KO. - Pan poseł leci przekazem Russia Today. Jesteśmy w Radiu ZET, a nie w Russia Today - mówił.