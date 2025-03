- Wybory 18 maja będą referendum za odrzuceniem rządu Donalda Tuska. Głosując na Trzaskowskiego, głosujesz na Tuska, głosując na Nawrockiego, głosujesz przeciwko Tuskowi - powiedział podczas konferencji programowej w podwarszawskich Szeligach (woj. mazowieckie) Karol Nawrocki.

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki przekazał, że Polska musi stać się sferą normalności, rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa. - To jest nasze wspólne zobowiązanie - zaznaczył. Prezes IPN przypomniał, że w ostatnich dwóch miesiącach odwiedził blisko 200 miejscowości, w których zawsze słyszał od ludzi, że "chcą żyć w Polsce normalnej".

- Ja jestem tu w imieniu tych wszystkich, którzy żyją w Polsce drożyzny i zwijających się aspiracji i ambicji, w imieniu tych, którzy nie mają szansy na sprawiedliwy proces, w imieniu tych, którzy żyją w demokracji warczącej na wszystkich, którzy myślą inaczej - wymieniał.



- Jestem tu jako kandydat obywatelski na urząd prezydenta RP z miłości do Polski, żeby załatwić sprawy obywateli państwa polskiego, zobowiązany także tym, czego chcą i poprzednie pokolenia i przyszłe pokolenia RP, bo tak prezydent musi patrzeć na Rzeczpospolitą - mówił.

Wybory prezydenckie 2025. Nawrocki: Demokracja warcząca musi się skończyć

Nawrocki zaprezentował program "Plan 21", który zamierza zrealizować jeśli wygra wybory prezydenckie. Dodał, że stoi tutaj w imieniu "tych wszystkich, którzy żyją w Polsce drożyzny, którzy nie mają w Polsce szans na sprawiedliwy proces, którzy żyją dzisiaj w demokracji warczącej na wszystkich tych, którzy myślą inaczej i chcą inaczej". - Demokracja warcząca musi się skończyć - podkreślił.

Szef IPN podkreślił też, że Polska musi cały czas się rozwijać, ponieważ "Polska albo jest silna, wielka, albo znika". "Nie ma dla nas innej drogi niż ulepszać, rozwijać się i marzyć. Tak, dzisiaj potrzebujemy upartych marzycieli" - ocenił kandydat.

Nawrocki podkreślił, że "jego partią jest Polska". - Dla Polski jestem skuteczny i byłem skuteczny. Ze wszystkich zobowiązań złożonych mojej ojczyźnie do tej pory się wywiązałem - zaznaczył.

Jak dodał, konieczne jest zatrzymanie polityki, która w jego opinii dąży do "reinterpretacji przyrodzonej tożsamości płciowej naszych dzieci" i zabierania "dobrego czasu dzieciństwa". - Nie możemy zgodzić się na to, aby polityka głupich kroków niszczyła sferę naszej normalności - zadeklarował.

Nawrocki: Budowa CPK będzie pierwszą inicjatywą ustawodawczą

Kandydat popierany przez PiS stwierdził również, że obecna rzeczywistość przypomina powieści Orwella. - Sferą normalności jest także prawda w życiu publicznym. Przyszły prezydent Polski, którym zostanę, będzie rozliczał każdy rząd i rządzących z tego, co obiecali i powiedzieli Polakom - zapewnił, uderzając w obecny rząd i jego "100 konkretów".



- Zagonię ten rząd do pracy, a jeśli nie będzie do pracy dla Polaków gotowy, to niech się poda do dymisji - zaapelował. Zaznaczył też, że rozwój i bezpieczeństwo idą ze sobą w parze i ostrzegł przed ich rozdzielaniem.



Jednocześnie prezes IPN przedstawił pierwszy ze swoich postulatów, jakim jest powrót do pomysłu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. - To nie aparatczycy partyjni będą decydowali o tym, czy my jako naród możemy się rozwijać i mieć nasze aspiracje - wskazał, zapowiadając, że budowa CPK będzie jego pierwszą inicjatywą ustawodawczą.

- Musimy stworzyć program nauczania, który dam naszym uczniom pewność, że będą przygotowani do życia we współczesnym świecie - mówił Karol Nawrocki. Dodał, że stworzenie takiego planu będzie wymagało kompromisu partyjnego.



Podkreślił jednak, że w jednej kwestii będzie nieustępliwy, bo "uczeń ze szkoły musi wychodzić Polakiem". - Złożę projekt ustawy "Dobra polska szkoła", projekt, który będzie zakładał, że zamiast smartfonów w szkole potrzebujemy kreatywnie spędzonego czasu nauczycieli z uczniami - deklarował.



- Nauczyciele nie mają dzisiaj czasu uczyć bo przygnieceni są biurokracją, zaproponuję takie rozwiązania, które zminimalizują biurokrację, bo potrzebujemy więcej czasu nauczyciela dla ucznia - zapewniał. Dodał, że dobra szkoła "to ta z pracami domowymi". - Szkoła może być z pracami domowymi i może być ciekawa dzięki laboratoriom przyszłości - mówił. Przekazał, że kluczowa jest "edukacja przez rozrywkę", w której muszą uczestniczyć instytucje państwowe. - My chcemy laboratoriów przyszłości, a nie chcemy eksperymentów na tożsamości naszych dzieci - kontynuował.

Konferencja programowa Nawrockiego: Nie dla euro, tak dla gotówki

Nawrocki przekazał, że jednym z punktów w projekcie "Dobra polska szkoła" będzie darmowy kurs na prawo jazdy dla uczniów po 18. roku życia. Zapewnił, że spotka się ze związkami zawodowymi nauczycieli, w sprawach podwyżek.



Karol Nawrocki zaznaczył, że Polska nie będzie krajem dobrobytu jeśli nie pokona drożyzny. - Dlaczego dzisiaj polskie rodziny płaca tak wysokie ceny za energie elektryczną? - pytał.



- Czemu rząd się tym nie zajmuje? Bo oczywiście pieniędzy nie ma... - zaczął Nawrocki, a tłum dokończył "i nie będzie" nawiązując do popularnej wypowiedzi premiera Donalda Tuska. - Ale będą, bo ja przyjdę i będą, bo ja ich pogonię - deklarował kandydat na prezydenta.

Nawrocki mówił też, że nie zgodzi się na podniesienie wieku emerytalnego, wprowadzeniu euro. - Nie dla euro, tak dla gotówki. Bo tego wymaga rozsądek gospodarczy - przekazał.

W wydarzeniu biorą udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, córka prezydenta Lecha Kaczyńskiego Marta Kaczyńska oraz szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. Konferencja odbywa się pod hasłem "Polska sferą normalności. Budujmy wspólnie: bezpieczeństwo, rozwój, dobrobyt!".

Wybory prezydenckie 2025 rok. Lista kandydatów

Polacy ruszą do urn wyborczych 18 maja. Ewentualna druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca. Udział w rywalizacji o fotel głowy państwa potwierdzili już:

Magdalena Biejat (Nowa Lewica),

Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej),

Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna),

Sławomir Grzywa (Sami Swoi),

Szymon Hołownia (Polska 2050/PSL),

Marek Jakubiak (Wolni Republikanie),

Wiesław Lewicki (Normalny Kraj),

Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju),

Sławomir Mentzen (Konfederacja),

Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS),

Joanna Senyszyn (kandydatka niezależna),

Aldona Anna Skirgiełło (kandydatka Samoobrony),

Krzysztof Stanowski (kandydat niezależny),

Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny),

Rafał Trzaskowski (KO),

Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy),

Adrian Zandberg (Razem),

Paweł Tanajno (Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców)

