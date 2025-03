- To nie na miejscu - w ten sposób były przewodniczący Episkopatu Włoch skomentował spekulacje wokół ewentualnej abdykacji papieża. Jego zdaniem przedłużający się pobyt Franciszka w szpitalu "nic nie zmienia", jeśli chodzi o funkcjonowanie Stolicy Apostolskiej. W tym kontekście podkreślił, iż Kościół katolicki "nie jest firmą".

Od ponad dwóch tygodni papież Franciszek przebywa w szpitalu, gdzie poddaje się leczeniu obustronnego zapalenia płuc. Jego stan wydaje się ulegać poprawie, a noce przebiegają spokojnie. W sprawie zdrowia przywódcy Kościoła katolickiego wypowiedział się były przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Angelo Bagnasco.

ZOBACZ: Papież Franciszek zabrał głos ze szpitala. Ma przesłanie do wiernych

- Z tego, co się słyszy, można zrozumieć, że Kolegium Kardynalskie jest zjednoczone wokół Ojca Świętego i modli się o jego jak najszybsze i pełne wyzdrowienie - zapewnił w niedzielnym wywiadzie dla dziennika "La Repubblica". Jak dodał, "śledzimy z zaniepokojeniem wiadomości o stanie zdrowia papieża".

Papież w szpitalu. Jak radzi sobie Kościół? "Jest cały aparat Kurii Rzymskiej"

Kardynał Bagnasco wspomniał również, że "wczoraj (w sobotę - red.) doszło do poprawy i to daje nadzieję", zaznaczając przy tym, że okazywana papieżowi bliskość to "piękna terapia". Jego zdaniem tak długi pobyt Franciszka w szpitalu "nic nie zmienia" w funkcjonowaniu Kościoła i Watykanu.

ZOBACZ: Niedzielny komunikat Watykanu. Chodzi o stan zdrowia papieża Franciszka



- Jest cały aparat Kurii Rzymskiej i wszystkie instytucje, których zadaniem jest pomaganie Ojcu Świętemu zgodnie z ich kompetencjami - wyjaśnił, nadmieniając przy tym, że "Kościół nie jest firmą, zaś papież jest duszą Kościoła, utwierdza i umacnia wiarę całego Ludu Bożego".

Będzie abdykacja papieża Franciszka? "Nie ma powodu o tym mówić"

Duchowny, zapytany o możliwą rezygnację papieża, odparł, że "nie ma powodu, by o tym mówić". - Kościół nie jest organizacją, a zatem takie wypowiedzi czy opinie o tym, co i jak będzie, wydają mi się nie na miejscu - ocenił.



Jak również zaznaczył, papież jest obecny w wydarzeniach Roku Świętego "ze swoją modlitwą i darem swoich obecnych problemów zdrowotnych". - To inny rodzaj obecności, ale to jednak jest obecność - ocenił 82-letni, emerytowany metropolita Genui.

WIDEO: "Zełenski był bardzo emocjonalny". Ukraiński deputowany broni prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kk/wka / PAP / Polsatnews.pl