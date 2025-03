Od soboty, gdy rozpoczął się marzec, wzrosła akcyza na wyroby tytoniowe, a to sprawi, że cena paczki papierosów przekroczy 20 zł. Zmiana ta jest elementem długofalowej strategii rządzących - obecnych oraz poprzedniej ekipy. Harmonogram podwyżek rozpisany jest do 2027 roku, lecz według psychologów nie odwiodą one od nałogu silnie uzależnionych palaczy.