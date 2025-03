Unia Europejska, według premiera Węgier, powinna zacząć bezpośrednio negocjować z Rosją, aby doszło do zawieszenia broni między Moskwą a Kijowem. Szczegóły swojego apelu ujawnił w liście, do którego dotarli dziennikarze. W tym samym dokumencie Viktor Orban zasugerował, że zablokuje wszystkie decyzje państw członkowskich UE dotyczące wydatków na zbrojenia.

Stany Zjednoczone i Rosja szykują się do negocjacji w sprawie wojny w Ukrainie, a piątkowe spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa zakończyło się fiaskiem oraz awanturą między oboma liderami. W tej sytuacji zareagował węgierski premier Viktor Orban, chcąc przejąć w jakiś sposób europejską inicjatywę.

"Financial Times" dotarł do listu, który Orban wysłał do szefa Rady Europejskiej Antonio Costy. "Premier Węgier zaapelował do Unii Europejskiej o podjęcie bezpośrednich negocjacji z Rosją w sprawie zawieszenia broni w konflikcie w Ukrainie" - wskazuje brytyjski dziennik.

Viktor Orban chce negocjować z Rosją. "Istnieją strategiczne różnice"

W dokumencie Orban podkreślił, że nie popiera działań zmierzających do wypracowania konsensusu w ramach Unii Europejskiej w sprawie Ukrainy. Tymczasem Bruksela rozesłała projekt konkluzji przed zaplanowanym na czwartek szczycie przywódców Wspólnoty. W planach jest przekazanie Kijowowi nowego wsparcia wojskowego, a także szybki wzrost wydatków na obronę.

Na europejskie spotkanie został zaproszony również Zełenski. "Stało się oczywiste, że istnieją strategiczne różnice w naszym podejściu do Ukrainy, których nie da się zniwelować za pomocą projektu lub komunikacji" - napisał Orban do Costy.

Premier Węgier: Rozpoczął się nowy etap w historii wojny w Ukrainie

W piątek Zełenski i Trump na oczach świata zaczęli spierać się, w jaki sposób powinno się traktować Władimira Putina w negocjacjach, a prezydent USA zarzucił swojemu gościowi, że nie zachowuje się wobec niego z szacunkiem. W efekcie nie doszło do zapowiadanego podpisania umowy o minerałach ziem rzadkich.

W związku z pogorszeniem się relacji USA - Ukraina wysoką rangą przywódcy europejscy spotkają się w niedzielę w Londynie na naprędce zorganizowanym szczycie, którego gospodarzem będzie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Na nim sformułowana ma zostać wspólna propozycja ochrony Ukrainy oraz opracowany sposób na zmniejszenie zależności Starego Kontynentu od USA.

Orban uważa, że te wysiłki nie mają sensu, ponieważ wojnę należy po prostu zakończyć. W liście do szefa RE powołał się na ostatnią rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, która domagała się "szybkiego zakończenia konfliktu". "(Ona) sygnalizuje nowy etap w historii konfliktu i sprawia, że wszystkie wcześniej uzgodnione sformułowania Rady Europejskiej stają się nieistotne" - ocenił.