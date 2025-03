Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami wydał w sobotę IMGW, a dotyczą one zwłaszcza wschodniej i północnej części Polski. Synoptycy ostrzegają szczególnie kierowców, lecz piesi - idąc chodnikami - również powinni mieć się na baczności. Alerty obowiązują co najmniej do niedzielnego poranka, lecz później możemy mieć do czynienia z opadami śniegu.