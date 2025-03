Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) znajduje się około 40 głuszców i cietrzewi. Są to wyjątkowe gatunki kuraków leśnych, które jednocześnie należą do grupy jednych z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w Polsce.

Cietrzewie słyną z widowiskowych toków - porannych rytuałów godowych, podczas których samce rywalizują o samice. Głuszce są większe i również tokują, wydając charakterystyczne dźwięki przypominające "klikanie". Oba gatunki lubią ciszę i spokój, dlatego ścisła ochrona siedlisk tych zwierząt jest kluczowa dla ich przetrwania.

"Wiosną trwają toki cietrzewi i jest to szczególnie ważny dla nich czas. Płoszenie ptaków sprawia, że nie pojawiają się nowe lęgi" - czytamy we facebookowym wpisie TPN .

Tatry. Ograniczenia na szlakach. Jakie nowe zasady będą obowiązywać?

W związku z powyższym wprowadzone zostały ograniczenia na określonych odcinkach szlaków turystycznych. Jak podał Park, "od 1 marca do 30 listopada obowiązuje zakaz poruszania się po wszystkich szlakach na terenie TPN od zmierzchu do świtu".

Ponadto dowiadujemy się, że od 1 marca do 15 maja, od zmierzchu do godziny 08:00, zamknięte są następujące odcinki szlaków turystycznych:

Polana Chochołowska - Bobrowiecki Żleb - Grześ (znaki żółte),

(znaki żółte), Bobrowiecka Przełęcz - Bobrowiecki Żleb (połączenie ze szlakiem żółtym) - Grześ (znaki niebieskie),

(połączenie ze szlakiem żółtym) - (znaki niebieskie), Grześ - Długi Upłaz - Rakoń (znaki niebieskie).

Dodatkowo zamknięty na stałe został szlak narciarski łączący Polanę Chochołowską do Bobrowieckiego Żlebu. TPN zaapelował do turystów, by przestrzegali ograniczeń i szanowali dziką przyrodę. "Przyszłość tych niezwykłych ptaków (głuszców i cietrzewi - red.) zależy od naszej odpowiedzialności" - napomniały władze parku.

kk/wka / PAP / Polsatnews.pl