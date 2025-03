Zdaniem Leszka Millera "zapalnikiem" sobotniego sporu między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem były słowa pierwszego z nich, skierowane do prezydenta USA. Lider Ukrainy próbował przekonywać, że jeśli Stany Zjednoczone nie spełnią oczekiwań Kijowa dotyczących bezpieczeństwa to "najpierw Rosja nas połknie, a potem was".

- Otóż żaden amerykański prezydent nie pozwoli sobie, żeby jakiś inny polityk podawał w wątpliwość siłę Ameryki i jej mocarstwowość. My się tutaj w Europie możemy bać Rosji, ale Amerykanie nie mogą - stwierdził były szef rządu w programie "Prezydenci i premierzy".

Kłótnia Trumpa z Zełenskim. Miller: Prezydent Ukrainy pogorszył sobie sytuację

Miller podkreślił w rozmowie z Igorem Sokołowskim, że styl komunikacji Zełenskiego sprawdza się na Starym Kontynencie, ale za Atlantykiem już nie. - Nie musiał tak emocjonalnie reagować, bo obydwaj panowie - Trump i J. D. Vance - mówili prawdę - ocenił.

Jak wyliczał, chodzi o uwagi przywódcy USA oraz wiceprezydenta tego państwa o tym, iż Ukraina przegrywa wojnę, odczuwa kłopoty z mobilizacją do wojska, jest krajem skorumpowanym, nie ma wystarczająco silnych kart przetargowych, a ponadto bez Stanów Zjednoczonych nie da sobie rady.

- Wydawało mi się, że rolą Zełenskiego było po prostu przyjechać, podziękować za dotychczasową pomoc, podpisać umowę, która miała być parafowana i odjechać. Natomiast pogorszył sobie sytuację - skwitował Miller, dodając, że jego zdaniem ukraiński przywódca "wprowadził nas wszystkich w bardzo poważny kłopot", a sojusz Europa - USA "trzeszczy".

Pawlak: Zełenski i dyplomacja Ukrainy nie wyciągnęła wniosków

W sobotnich "Prezydentach i premierach" głos zabrał też były premier Waldemar Pawlak. Jak wskazał, potrzebne jest szersze spojrzenie na sprawę scysji w Waszyngtonie. - Te emocjonalne wypowiedzi to był swojego rodzaju finał, natomiast głębszy proces widać było już na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ - podkreślił.

Jak przypomniał, wówczas Stany Zjednoczone zagłosowały przeciwko rezolucji zaproponowanej przez Ukrainę, a dotyczącej wojny. - To było bezprecedensowe. Co ciekawe, USA nie kierowały się emocjami - to była twarda, dyplomatyczna decyzja - zwrócił uwagę, nadmieniając, iż w tej chwili Ameryce "bliżej do Rosji niż Chinom czy Indiom".

Dowodził, że dyplomacja Ukrainy, jak również sam Zełenski "nie wyciągnęli wniosków z głosowania w ONZ, bo tam większość krajów poparła rezolucję, ale w Radzie Bezpieczeństwa USA złożyły rezolucję, za którą głosowała Rosja". To zdaniem Pawlaka oznacza, że "dyplomaci ukraińscy nie odczytali tego znaku, iż nastąpiła radykalna zmiana polityki amerykańskiej".

Komorowski: USA abdykowały z roli lidera świata zachodniego

Z kolei były prezydent Bronisław Komorowski ocenił kłótnię Trumpa z Zełenskim jako "abdykację USA z roli faktycznego lidera świata zachodniego". - Trump chce przypisać sobie rolę albo hegemona, albo uczestnika koncertu mocarstw, które będą rządziły światem, nie oglądając się na innych. Prawda jest taka: cały zachodni świat do niedawna wspierał Ukrainę, a Trump to wszystko zmienił - podkreślił.

Według niego "źle się stało, że doszło do takiego skandalu przed kamerami". - Gospodarzem w Białym Domu nie jest Zełenski, tylko Trump. To on do tego dopuścił, że przez cały czas byli tam obecni dziennikarze - zauważył.

