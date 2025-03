Do "międzynarodowych gremiów" może zwrócić się Konferencja Episkopatu Polski w sprawie nieopublikowania przez rządzących decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy ona zmniejszenia liczby lekcji religii w szkołach. Jak tłumaczy prymas Polski abp Wojciech Polak, Kościół "musi zrobić wszystko, by nie dopuścić do bezprawnej i jednostronnej zmiany zasad".