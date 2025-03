Duda komentuje kłótnię w Białym Domu. Dał radę Zełenskiemu

- Każdy polityk, nawet z największych potęg europejskich, rozumie, że są kanony i normy zachowania, które wszyscy do tej pory stosowali - w ten sposób Andrzej Duda skomentował słowa Donalda Trumpa o tym, że Wołodymyr Zełenski "nie uszanował" USA podczas wizyty w Gabinecie Owalnym. Komentując piątkową kłótnię, do jakiej doszło w Białym Domu, uznał, iż doszło do "pewnego impasu".

Andrzej Duda, rozmawiając z dziennikarzami na wojskowym lotnisku Okęcie w Warszawie, stwierdził ponadto, iż Wołodymyr Zełenski powinien "wrócić do stołu", gdzie trwają negocjacje. Odnosząc się do kłótni w Białym Domu stwierdził, że "sprawa jest bardzo trudna".

- Wczoraj doszło do pewnego - co tu wiele kryć - impasu. Rozmawiałem przed moim zeszłotygodniowym wylotem do USA z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Po tej rozmowie zamieściłem komunikat, w którym zrelacjonowałem, to co powiedziałem prezydentowi Ukrainy. Uważam, że powinien prowadzić z prezydentem Donaldem Trumpem spokojne, konstruktywne negocjacje - ocenił Andrzej Duda.

Wkrótce więcej informacji.

WIDEO: Wpadka w programie na żywo. Gozdyra i goście oniemieli Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / Polsatnews.pl