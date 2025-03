Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w wyniku COVID-19 zmarło ponad siedem mln ludzi, a zakażonych zostało niemal 778 mln osób na całym świecie. Nowe odkrycie badaczy z Chin wywołało debatę na temat potencjalnego zagrożenia, jakie może stanowić kolejny wirus.

Ustalenia badaczy z Wuhan. Kolejny wirus u nietoperzy

Początki pandemii COVID-19 sięgają miasta Wuhan. Niedawno naukowcy z Chińskiego Instytutu Wirusologii poinformowali o odkryciu nowego koronawirusa, wyizolowanego od nietoperzy. HKU5-CoV-2 wykazuje zdolność do wykorzystywania receptora ACE2 do infekowania komórek, co oznacza, że potencjalnie może stanowić zagrożenie dla ludzi.

Flickr Naukowcy w Chinach odkryli nowy wariant wirusa

Według Bloomberga, próbki wirusa pobrano od nietoperzy występujących w prowincjach Guangdong, Fujian, Zhejiang, Anhui i Guangxi. Agencja informuje, że HKU5-CoV-2 jest bliżej spokrewniony z wirusem MERS niż z SARS-CoV-2.

Jak podaje czasopismo Cell, wirus może zakażać różne gatunki ssaków. Media zwracają uwagę, że badaniami kierowała Shi Zheng-Li, znana jako "Batwoman", specjalistka od koronawirusów przenoszonych przez nietoperze. Jej działalność przyciągnęła uwagę w związku z hipotezą, że SARS-CoV-2 mógł wyciec z laboratorium w Wuhan.

Nowy koronawirus. Zagraża ludziom?

Czy nowo odkryty koronawirus może zagrozić zdrowiu publicznemu? Według CNN, dotychczas nie odnotowano przypadków zakażeń u ludzi, a eksperci uważają, że wirus nie rozprzestrzenia się tak skutecznie jak SARS-CoV-2. Dodatkowo badania sugerują, że środki przeciwwirusowe stosowane przeciwko COVID-19 mogą być skuteczne również w przypadku HKU5-CoV-2.

Specjaliści zalecają ostrożność, ale jednocześnie uspokajają opinię publiczną. Dr Amira Roes z George Mason University, cytowana przez CNN, podkreśla, że obecnie nie ma powodów do paniki. Z kolei dr Michael Osterholm z Uniwersytetu Minnesoty, w rozmowie z Reuters, określił reakcję na nowe odkrycie jako "przesadzoną", zaznaczając, że w porównaniu z 2019 rokiem poziom odporności populacji na koronawirusy jest znacznie wyższy.

Jak zauważa Bloomberg, kolejne kroki naukowców będą polegały na ustaleniu, jak powszechny jest HKU5-CoV-2 wśród zwierząt, które mogą przenosić go na ludzi. Agencja przypomina, że nietoperze są naturalnym rezerwuarem koronawirusów, a ryzyko nowych pandemii wciąż istnieje. Wpływa na to globalizacja, rosnąca mobilność ludzi oraz intensywna wymiana handlowa.

