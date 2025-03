- Trzeba wybierać mądrych polityków. Toczy się gra o suwerenną Polskę - przekazał Andrzej Duda na obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. - Mówię, to kończąc prezydenturę, ale nie przechodząc na emeryturę - zaznaczył. Prezydent podkreślił, że "jest do dyspozycji", jeśli tylko kiedykolwiek Polacy uznają, że "jest potrzebny".

- Mamy swoją historię, mamy swoją dumę. Mamy bohaterów, którzy oddawali za wolność ojczyzny życie - powiedział prezydent Andrzej Duda na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

- Nie myślcie sobie, że nie ma tych, którym niewygodne jest istnienie wolnej, niepodległej Polski. Nie myślicie sobie, że kiedy w Polsce wielkie inwestycje są zatrzymywane, to jest przypadek. Nie myślicie sobie, że kiedy ktoś spowalnia budowę gazoportu w Świnoujściu i buduje go przez osiem lat, a można go zbudować w dwa, to to jest przypadek - wskazał prezydent.

Andrzej Duda: Toczy się gra o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę

- Nie myślicie sobie, że kiedy ktoś zatrzymuje wielkie inwestycje potrzebne do tego, by umożliwiać przerzut żołnierzy sojuszniczych ze Stanów Zjednoczonych i z zachodu Europy do Polski na wypadek napaści, to to jest przypadek. To nigdy nie jest przypadek - ocenił.

Prezydent dodał, że gdy Polska "każdego dnia walczy, by zatrzymać pochód cywilizacji śmierci, która chce zniszczyć rodzinę, zniszczyć człowieka, budować człowieka nowego, niszcząc całą tradycję, w której przez lata byliśmy wychowani to nie robi tego przez przypadek".

Duda wezwał Polaków, by ci "przejrzeli na oczy i zrozumieli o co toczy się ta gra. - Ta gra się toczy o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę - dodał.

- Trzeba robić wszystko, aby znów nie trzeba było oddawać życia za wolność - zaznaczył. - Ale aby tak było potrzebna jest mądra patriotyczna polityka. Potrzebni nam są ludzie, którzy to wiedzą - dodał prezydent. Jak podkreślił, by tak było trzeba wybierać mądrych polityków.

Prezydent zaskoczył deklaracją. "Nie przechodzę na emeryturę"

- Mówię, to kończąc prezydenturę, ale nie przechodząc na emeryturę - zaznaczył prezydent. - Jeżeli kiedyś uznacie, że jestem Polsce potrzebny, to jestem w dyspozycji - zadeklarował. - Chcę, abyście to wiedzieli - dodał Duda.

- Nigdy dość służyć Polsce. To jest największa duma i życiowa satysfakcja, gdy widzi się jak Polska rośnie, a ludziom żyje się lepiej - przekazał.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w kwaterze Ł. tzw. "Łączka" odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości zostały zorganizowane przez m.in. Instytut Pamięci Narodowej. Na obchodach był także prezes IPN Karol Nawrocki, który jest kandydatem na prezydenta popieranym przez PiS.