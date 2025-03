2520 zł dla najbardziej potrzebujących. Od maja dodatek dopełniający

Polscy emeryci od lat otrzymują nie tylko podstawowe świadczenia emerytalne, ale także dodatkowe wsparcie w postaci tzw. trzynastek i czternastek. Te jednorazowe dodatki mają na celu poprawę sytuacji finansowej seniorów. Jednak ustawa z dnia 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw wprowadza kolejne wsparcie - dodatek dopełniający.

Pixabay Dodatek dopełniający dla emerytów już od maja

To comiesięczne świadczenie skierowane jest do osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Jego celem jest wyrównanie dochodów tych osób do poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Kto może liczyć na dodatek dopełniający?

Dodatek dopełniający przysługuje seniorom:

posiadającym prawo do renty socjalnej,

całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, co zostało potwierdzone orzeczeniem lekarskim.

Nowe świadczenie nie będzie uwzględniane przy obliczaniu dochodu w przypadku ubiegania się o inne formy pomocy społecznej, takie jak dodatki mieszkaniowe czy świadczenia rodzinne. Oznacza to, że osoby uprawnione mogą skorzystać z nowego wsparcia bez obaw o utratę innych przywilejów.

Ile wynosi dodatek?

Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wysokość dodatku to 2520 zł i jest obliczana jako różnica między minimalnym wynagrodzeniem za pracę (4300 zł na dzień 31 grudnia 2024 r.) a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Kwota dodatku będzie corocznie waloryzowana 1 marca, podobnie jak emerytury i renty.

Nowe świadczenie stanowi istotne wsparcie dla osób, których łączne dochody nie pozwalały dotąd na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych. Ma ono pomóc w zapewnieniu godnych warunków życia najbardziej potrzebującym seniorom.

Kiedy i jak otrzymać świadczenie?

Pierwsze wypłaty dodatku dopełniającego rozpoczynają się w maju 2025 roku, z wyrównaniem od stycznia. Osoby, które na dzień 1 stycznia 2025 roku spełniały wszystkie warunki, otrzymają świadczenie automatycznie wraz z rentą socjalną. Informacje o przyznaniu dodatku będą dostępne na platformie PUE ZUS.

Jeśli senior spełnia warunki, ale nie posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, musi złożyć odpowiedni wniosek (EDD-SOC) w ZUS. Formularz jest dostępny od 1 stycznia 2025 roku na stronie internetowej ZUS oraz w placówkach stacjonarnych.

Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, a w niektórych przypadkach może być wymagane dodatkowe badanie lekarskie w celu potwierdzenia uprawnień do świadczenia.

Dzięki dodatkowi dopełniającemu, najbardziej potrzebujący seniorzy otrzymają regularne wsparcie, które pozwoli im na poprawę jakości życia i większą stabilizację finansową.

