Sprawą 19-latka z Ukrainy policja zajmowała się od grudnia 2024 roku. Fotoradary na terenie całego kraju rejestrowały BMW znacząco przekraczające prędkość - w większości przypadków o 50 km/h na godzinę w terenie zabudowanym.

Poznań 19-latek zdobył 119 punktów karnych

Kierujący pojazdem nie tylko rażąco łamał przepisy ale także lekceważąco podchodził do faktu, że na drogach obowiązują kontrole radarowe. Niemal za każdym razem, kiedy urządzenia pomiarowe wykonywały mu zdjęcie, pokazywał przez szybę środkowy palec.

Funkcjonariusze z Ogniwa ds. Wykroczeń Komisariatu Policji Poznań - Grunwald długo nie mogli ustalić, kto siedzi za kierownicą BMW. Przeprowadzono szereg działań, dzięki którym na jaw wyszło, że wszystkich wykroczeń dokonał 19-latek z Ukrainy.

19-latek trafił na komisariat, gdzie został przesłuchany i przyznał się do wszystkich czynów. Na jaw wyszło także, że wcześniej miał już zatargi z prawem. Karano go mandatami za przekroczenia prędkości i kradzieże w sklepach.

Wydalenie z Polski i kara grzywny

Młody Ukrainiec stracił prawo jazdy, a jego sprawa trafiła do sądu. Policja stwierdziła, że zachowanie 19-latka stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego i być może powinien opuścić Polskę. Do Straży Granicznej trafił wniosek o wydanie decyzji w tej sprawie.

"Komendant PSG w Poznaniu - Ławicy po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, nadając jej rygor natychmiastowego wykonania" - przekazuje poznańska policja.

Wobec 19-latka orzeczono także 8-letni zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen. Do czasu wykonania decyzji osadzono go w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

Za wykroczenia zgromadził 119 punktów karnych. Poza wydaleniem z Polski grozi mu również kara grzywny do 30 tys. złotych,