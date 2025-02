Zaskakującego odkrycia w zatrzymanym do kontroli fiacie dokonała policja z Jastrzębia-Zdroju. Poza wybitą lampą auto nie miało przełącznika do kierunkowskazu, a zastępowała go śruba. Co gorsza, siedząca za kierownicą 50-latka była pijana, nie posiadała odpowiednich uprawnień, a przepisy ruchu drogowego miała za nic.