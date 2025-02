Gęsta mgła nad Polską. Ostrzeżenia dla kierowców

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą, która może znacząco ograniczyć widoczność.

Ostrzeżenie IMGW. Gęste mgły nad Polską

Alerty będą obowiązywać w województwach:

podkarpackim;

lubelskim, w powiatach: opolskim, lubelskim, Lublin, łęczyńskim, świdnickim, chełmskim, Chełm, hrubieszowskim, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, janowskim, kraśnickim

świętokrzyskim, w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim, kieleckim, Kielce, staszowskim, pińczowskim

małopolskim, w powiatach: krakowskim, Kraków, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim.

Jak przekazuje IMGW mgły będą ograniczać widoczność do 200 metrów i znacząco pogorszą warunki na drodze. Ostrzeżenia będą obowiązywać od piątku od godziny 23:00 do soboty do 9:00 rano.

Pogoda na weekend

W piątek po południu i wieczorem będzie utrzymywać się pochmurna aura. Miejscami opady deszczu, a na wschodzie oraz w rejonach podgórskich również deszcz ze śniegiem i śniegu. Poza terenami objętymi ostrzeżeniami także będą tworzyć się mgły, ale nie aż tak gęste. Ograniczą widoczność do 500 m.

Temperatura wyniesie od 2 st. C na północnym wschodzie, około 6 st. C w centrum, do 8 st. C na południu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany z kierunków zachodnich, tylko na północnym wschodzie południowo-wschodni, a na wybrzeżu północny. W centrum i czasie burz wiatr porywisty.

W nocy na zachodzie, w centrum i na północy kraju duże zachmurzenie, opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wyniesie od -2 st. C na południu, około 0 st. C w centrum i na wschodzie, do 2 st. C na wybrzeżu. Chłodniej w rejonach podgórskich, od -5 st. C do -3 st. C.

Sobota także zapowiada się pochmurnie. Jedyne większe przejaśnienia spodziewane są na zachodzie kraju. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Rano wciąż będą obowiązywać ostrzeżenia i można spodziewać się mgieł ograniczających widoczność do 200 m.

Termometry pokażą od 1 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około 3 st. C w centrum do 8 st. C na południowym wschodzie.

W niedzielę zachmurzenie zmaleje, a na zachodzie duże przejaśnienia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem.

Temperatura wyniesie od 3 st. C na północnym wschodzie do 6 st. C na południu i zachodzie, w rejonach podgórskich około 0 st. C.

