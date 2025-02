Prowadzący piątkowe "Graffiti" zapytał Andrzeja Szejnę, czy koalicja rządząca obawia się wpływu Elona Muska na nadchodzące wybory prezydenckie. Dzień wcześniej współpracownik Donalda Trumpa podał na platformie X wpis powielający krytyczną narrację wobec naszego kraju i premiera Donalda Tuska, a równocześnie uderzający w byłego prezydenta USA Joe Bidena.

ZOBACZ: Paszyk krytykuje ruch Muska. "Próba włączenia się w kampanię w Polsce"



Wiceszef MSZ, przywołując niedawne wybory w Niemczech, gdzie skrajnie prawicowe AfD wspierane przez Muska zdobyło mniej więcej 20 proc. głosów, lecz nie utworzyło rządu, uznał, iż retoryka miliardera wywarła pewne wpływy, ale nie takie, jak się spodziewano. Jego zdaniem podobnie stanie się w Polsce. - Może będzie jakaś pomoc doraźna, ale nie wpłynie na wynik wyborczy - zapewniał.

Andrzej Szejna: PiS i Nawrocki ośmieszyliby się pomocą Muska

Polityk Nowej Lewicy zaznaczył w rozmowie z Marcinem Fijołkiem, że współpraca Prawa i Sprawiedliwości z Muskiem byłabym nietypowym działaniem, kłócącym się z ich dotychczasową linią polityczną.

WIDEO: Wiceszef MSZ Andrzej Szejna w "Graffiti"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Zdziwiłbym się, gdyby ugrupowanie, które zawsze mówi o suwerenności, o niezależności Polski - mówię tutaj o PiS i ich kandydacie Nawrockim - nagle stwierdziło, że świetne jest, że ktoś zewnętrzny ingeruje w wewnętrzne sprawy Polski. W ogóle uważam, że czegoś takiego nie powinno być. PiS i Karol Nawrocki chyba by się taką pomocą ośmieszyli - ocenił.

Andrzej Szejna: Pomoc Muska byłaby nielegalną ingerencją w wybory

Wiceminister dopytywany czy Elon Musk mógłby jednak pomóc jakoś PiS czy Konfederacji, chociażby na poziomie deklaracji, odpowiedział, że gdyby doradca Trumpa to zrobił, byłaby to "nielegalna ingerencja w wybory, która mogłaby się spotkać z reakcją Polski i Komisji Europejskiej".



Jak podkreślił, w życie wchodzą nowe unijne dyrektywy, które dotyczą bezpieczeństwa w sieci i mogą chronić przed tego typu działaniami. Wyjaśnił, iż pozwalają one na usuwanie czy zawieszanie treści w przestrzeni internetowej, co - gdyby doszło do ingerencji w wybory - zapewne byłoby zrobione.