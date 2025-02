Andrzej Duda i Agata Agata Kornhauser-Duda w sobotę po południu wylatują do Chicago w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę spotkają się z Polonią w Copernicus Center, a w poniedziałek pierwsza para weźmie udział w obchodach Dnia Kazimierza Pułaskiego.

Jesse Eisenberg otrzyma polskie obywatelstwo

We wtorek prezydent uda się do Nowym Jorku, gdzie spotka się z Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ i weźmie udział w specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wieczorem tego dnia uroczyście nada obywatelstwo reżyserowi i aktorowi Jessemu Eisenbergowi.



Jesse Eisenberg rozpoczął starania o obywatelstwo jeszcze w 2023 roku. W maju 2024 roku udzieli wywiadu dla "Głosu Wielkopolskiego", gdzie wyznał, że wszystkie formalności są już załatwione, a dokumenty rozpatrzone. Czekał na finalną decyzję potwierdzającą, że zostanie mu nadane obywatelstwo RP.

ZOBACZ: "Prawdziwy ból" kręcono w Polsce. Jesse Eisenberg o szczegółach

W 2023 roku na Międzynarodowym Festiwalu MasterCard OffCamera rozmawiał z Polsat News i powiedział, że "czuje się bardzo silnie związany z Polską", ponieważ jego rodzina pochodzi z Krasnegostawu (woj. lubelskie). Wyjechali stamtąd jeszcze przed wojną.

- Opuścili to miejsce w 1918 roku. Ale niektórzy moi krewni, którzy przeżyli wojnę w piwnicach we Lwowie, mieszkali później w Szczecinie, gdy został przyłączony do Polski. Do ubiegłego roku miałem rodzinę w Polsce. Niestety moja krewna stąd umarła na COVID. Była niesamowitą kobietą, która przeżyła wojnę, przeżyła mnóstwo tragedii. Była dla mnie prawdziwie heroiczną osobą. Napisałem o niej sztukę - powiedział Jesse Eisenberg.

Film o Polsce

Jesse Eisnberg urodził się w Nowym Jorku. Jego prababka ze strony matki, Hyman Mendelsohn, urodziła się w Krasnymstawie. Również jeden z pradziadków ze strony ojca - Sam Eisenberg pochodził z Polski.

Niedawno w kinach ukazał się film "Prawdziwy ból". Jesse Eisneberg nie tylko go wyreżyserował, ale także zagrał w nim główną rolę. Film opowiada o dwóch kuzynach, którzy po śmierci babci wybierają się w sentymentalną podróż do Polski, skąd pochodziła ich rodzina.

ZOBACZ: Oscary 2025. Poznaliśmy nominowane filmy. Są polskie wątki

"Prawdziwy ból" był kręcony w Polsce i Polsce jest zadedykowany. Jesse Eisenberg w wywiadach promujących produkcję wielokrotnie powtarzał, że jest to po części jego historia, a także próba przedstawienia w innym świetle relacji Polaków z Żydami po tym, co stało się w czasie II wojny światowej.

"Prawdziwy Ból" został nominowany do Oscara. Kieran Culkin, który zagrał jednego z kuzynów otrzymał Złoty Glob za swoją rolę. Film otrzymał również dwie nagrody BAFTA i Chritic’s Choie Awards. Scenariusz napisany przez Eisenberga doceniono na Sundance Film Festival, czyli największym festiwalu filmów niezależnych.

Jesse Eisenberg nie jest jedyną gwiazdą Hollywood z polskimi korzeniami. Niedawno obywatelstwo otrzymał także reżyser Darren Aronofsky. Jego babcia była Polką.