"UE nie została utworzona po to, by kogokolwiek oszukać" - napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. "Została utworzona w celu utrzymania pokoju, budowania szacunku między narodami, stworzenia wolnego i uczciwego handlu oraz wzmocnienia transatlantyckiej przyjaźni" - wyjaśnił. To odpowiedź na zapowiedziane przez prezydenta USA Donalda Trumpa wprowadzenie ceł na europejskie towary.