Dostałeś pieniądze od rodziny? Jeśli nie masz odpowiedniego dokumentu, możesz mieć kłopoty. Skarbówka coraz częściej sprawdza konta bankowe Polaków, tropiąc niezgłoszone darowizny i nakładając wysokie podatki. Nawet przelew od rodziców może skończyć się wezwaniem do urzędu i dotkliwą karą. Jak uniknąć problemów?

Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego darowizna to nieodpłatne świadczenie na czyjąś rzecz kosztem własnego majątku. Oznacza to, że jeśli rodzice przelali dziecku większą kwotę (np. na wkład własny do zakupu mieszkania) i nie zgłosiłeś tego fiskusowi, możesz narazić się na konsekwencje podatkowe.

Urząd Skarbowy ma prawo skontrolować konto nawet do pięciu lat wstecz. Dlatego warto zadbać o spełnienie wszystkich formalności związanych z darowiznami, aby uniknąć przykrych konsekwencji w przypadku kontroli.

Jakie darowizny są zwolnione z podatku?

Polskie prawo przewiduje zwolnienie z podatku od darowizny, ale tylko pod określonymi warunkami. Jak informuje rządowy portal podatki.gov.pl, obowiązują następujące limity zwolnień:

Najbliższa rodzina (grupa 0) - rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, małżonkowie, rodzeństwo - mogą przekazać dowolną kwotę bez podatku, ale tylko pod warunkiem zgłoszenia jej do urzędu na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy.

Grupa I (teściowie, synowe, zięciowie) - limit zwolnienia to 36 120 zł w ciągu 5 lat.

Grupa II (ciotki, wujkowie, siostrzeńcy) - limit zwolnienia to 27 090 zł.

Grupa III (osoby niespokrewnione) - limit zwolnienia to 5 902 zł. Każda darowizna powyżej tej kwoty jest opodatkowana podatkiem w wysokości od 12 proc. do 20 proc.

Tylko przelew, nie gotówka!

Jednym z najczęstszych błędów jest przekazanie darowizny w gotówce. Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, pieniądze muszą zostać przekazane przelewem, przekazem pocztowym lub wpłatą na konto bankowe.

Jeśli otrzymasz gotówkę i samodzielnie wpłacisz ją na konto, nie będzie to uznane za darowiznę i fiskus może naliczyć podatek. Ważne jest również, aby w tytule przelewu precyzyjnie określić jego cel, np. "darowizna dla [imię i nazwisko]", co ułatwi ewentualne wyjaśnienia w przypadku kontroli.

Jakie kary grożą za niezgłoszoną darowiznę?

Brak zgłoszenia darowizny w terminie skutkuje utratą prawa do zwolnienia podatkowego. Jak podaje Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych A&P, Urząd Skarbowy może nałożyć podatek w wysokości nawet 20 proc. wartości darowizny, jeśli nie zostanie ona zgłoszona na czas.

Dodatkowo mogą zostać naliczone odsetki za zwłokę oraz inne kary pieniężne, w tym grzywny za naruszenie przepisów podatkowych. W skrajnych przypadkach sprawa może trafić do postępowania skarbowego, a wysokość kary może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

