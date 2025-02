Południowokoreańska agencja wywiadowcza poinformowała, że Korea Północna najprawdopodobniej wysłała dodatkowe wojska do Rosji. Ich liczba nie jest znana, ale media szacują, że może być to nawet tysiąc dodatkowych osób. Według Wołodymyra Zełenskiego do tej pory Korea Północna straciła już 4 tys. żołnierzy.