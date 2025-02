Mieszkańcy gminy Żnin (woj. kujawsko-pomorskie) zaobserwowali nietypowe zjawisko. Znajdujące się tam Jezioro Kaczkowskie zaczęło przybierać różową barwę. Choć widok przypomina bajkowy krajobraz, to niepokoi inspektorów ochrony środowiska, którzy podjęli już działania.

Zgłoszenie o nietypowym kolorze Jeziora Kaczkowskiego wpłynęło we wtorek do bydgoskiego WIOŚ. Jeszcze tego samego dnia dyżurni inspektorzy ochrony środowiska podjęli działania zmierzające do wyjaśnienia tego zjawiska.

Nietypowy kolor wody na Jeziorze Kaczkowskim

Na miejscu nie zaobserwowano brak piany i intensywnego zapachu. Nie stwierdzono też obecności śniętych ryb. W związku z tym potrzebne są szczegółowe badania wody.

"Pobrano próbki wody do badań mikrobiologicznych, aby wyjaśnić przyczynę tego zjawiska" - informuje Inspektorat.

Różowe zabarwienie wody w jeziorze może mieć kilka możliwych przyczyn - zarówno naturalnych, jak i związanych z działalnością człowieka. Taki efekt mogą wywoływać niektóre gatunki bakterii, które produkują czerwone lub różowe barwniki.

Nie można wykluczyć wpływu działalności człowieka. Związki chemiczne, np. barwniki przemysłowe, ścieki lub substancje organiczne pochodzące z rolnictwa, mogą powodować nietypowe zabarwienie wody.