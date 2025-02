Zabójstwa seniorek w Warszawie. "Motywacja znana z powieści Dostojewskiego"

- Mamy do czynienia ze sprawą dwóch współczesnych Raskolnikowów. Mamy do czynienia z zabójstwami staruszek dokonanymi w wyniku motywacji znanej z powieści Fiodora Dostojewskiego. Są zbrodnie, będzie kara - przekazał na konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. W sprawie zabójstw seniorek w Warszawie zatrzymano dwie osoby, które usłyszały zarzuty.

- Mając na uwadze charakter zdarzeń, brutalność działania sprawców oraz to, kim były ofiary, priorytetem było jak najszybsze ustalenie, kto stoi za tymi morderstwami - przekazał Robert Szumiata, rzecznik prasowy KSP.

W sprawie zatrzymane zostały dwie osoby, a punktem wyjścia była zbrodnia, do której doszło na warszawskim Ursynowie przy ul. Wąwozowej.

- Tuż po północy pracownik banku otrzymał telefon od starszej kobiety, która prosiła go o zmianę dostępu haseł do jej konta. Nagle ta rozmowa została przerwana. Ta informacja z Centrum Powiadamiania Ratunkowego trafiła natychmiast do policjantów, a ci błyskawicznie pojawili się na miejscu wraz z synem ofiary - relacjonował policjant.

Jak się okazało, policja musiała wejść do mieszkania siłowo, a na balkonie zauważono mężczyznę, który próbował uciec. Ostatecznie został on zatrzymany, zaś w lokalu znaleziono zwłoki kobiety. Mężczyzna ten to 43-letni Polak.

Sprawa podejrzanych zabójstw w Warszawie wybuchła we wtorek - wtedy media informowały o odnalezieniu kolejnej ofiary - 73-letniej mieszkanki Ursynowa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, seniorka została uduszona, a następnie okradziona.

Jeszcze kilka godzin temu policja skąpo informowała o sprawie, jednak było wiadomo że zgon emerytki może być powiązany z dwoma innymi, podobnymi morderstwami w stolicy, do jakich doszło na przestrzeni około tygodnia.

ZOBACZ: Trzy tajemnicze śmierci seniorek w Warszawie. Zginęły w ostatnich dniach

Tajemnicze zabójstwa emerytek. Napastnik okradał ofiary

Pierwszego z tragicznych odkryć dokonano kilka dni temu w mieszkaniu przy ul. Franciszkańskiej w dzielnicy Śródmieście. Mieszkająca tam 80-latka została uduszona, a z jej lokalu sprawca zabrał biżuterię, elektronikę i dzieła sztuki.

Kolejne zwłoki znaleziono w niedzielę. "W mieszkaniu na warszawskiej Ochocie policjanci ujawnili zwłoki starszej kobiety. Wczoraj około godziny 11.00 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęła informacja o zgonie 89-letniej kobiety. Zgłaszającą była synowa denatki" - podała w poniedziałek na X KSP.

Jak ustaliła reporterka Polsat News, w sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn: Polaka oraz Ukraińca. - Prokuratura i policja na razie nie chcą udzielać informacji, a cała sprawa jest rozwojowa, o charakterze zbrodniczym - relacjonowała wczesnym popołudniem Monika Miller.