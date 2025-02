Stan zdrowia papieża Franciszka. Watykan wydał komunikat

Ojciec Święty od kilkunastu dni przebywa w rzymskiej klinice Gemelli w związku z zapaleniem płuc.

Tradycyjnie pierwsza poranna informacja o stanie jego zdrowia jest bardzo lakoniczna. W ciągu dnia oczekiwane są dalsze wiadomości.

Papież Franciszek w szpitalu. "Stan krytyczny ale stabilny"

We wtorek wieczorem w biuletynie medycznym powiadomiono, że Franciszek jest nadal w stanie krytycznym, ale stabilnym, co oznacza także, że po poważnym kryzysie oddechowym z 22 lutego nie doszło do następnego takiego epizodu.

Papież przeszedł trzecią od początku pobytu w szpitalu tomografię komputerową w celu sprawdzenia, w jakim stadium jest aktualnie obustronne zapalenie płuc i czy zastosowana terapia przynosi rezultaty.

Prawdopodobnie o wynikach tego badania Watykan powiadomi w kolejnym biuletynie medycznym.

W związku z tym, że sytuacja jest wciąż bardzo skomplikowana, lekarze powstrzymują się od przedstawienia dalszej prognozy.

Papież Franciszek w szpitalu. Doświadczył kryzysu oddechowego

W sobotę stan papieża pogorszył się. Zgodnie z tym, co przekazał Watykan, przeżył "przedłużający się kryzys oddechowy przypominający astmę". Badania krwi wykazały ponadto, że Franciszek zmaga się z anemią.

Jak wyjaśniono, Ojciec Święty zachował przytomność i był w stanie usiąść, ale wymagał transfuzji krwi oraz pomocy aparatury tlenowej.

W kolejnym, tym razem niedzielnym komunikacie poinformowano, że zdiagnozowano u niego lekką niewydolność nerek.

"Stabilna jest małopłytkowość, a niektóre badania krwi wykazują początkową, lekką niewydolność nerek, która jest pod kontrolą" - zaznaczył wtedy Watykan.

Pogorszenie stanu zdrowia papieża. Pod kliniką gromadzą się wierni

Na wiadomość o pogorszeniu się stanu zdrowia papieża, coraz więcej osób przychodzi pod rzymską Poliklinikę Gemelli, gdzie od kilkunastu dni przebywa Franciszek. Na placu przed wielkim szpitalem zgromadziło się o wiele więcej ludzi niż dotychczas.

Przybywają grupy modlitewne, wierni z Rzymu, a także z innych stron Włoch i zagranicy, obecni z okazji Roku Świętego. Szpital stał się miejscem pielgrzymek.

Włoska grupa maryjna Młodzież Niepokalanej modliła się przy pomniku św. Jana Pawła II, stojącym przed szpitalem. Jej członkowie przychodzą zawsze na modlitwę Anioł Pański w Watykanie. W związku z hospitalizacją papieża w niedzielne południe byli przed Polikliniką, by tam zaznaczyć swoją obecność i wsparcie modlitewne dla Franciszka.

Na balonach w kształcie serca, pozostawionych przy pomniku przez wiernych, widnieją napisy po włosku i angielsku z życzeniami powrotu do zdrowia. Niektórzy kładą tam rysunki dzieci, różańce.

Głośno odmawiane są modlitwy za Franciszka.