Badania pod kierownictwem Yorito Hattori, opublikowane w 2025 roku w czasopiśmie "Nutrients", sugerują, że taksyfolina - naturalny flawonoid obecny w wielu owocach i warzywach - może wspierać proces odchudzania u osób starszych. Odkrycie to otwiera nowe perspektywy w poszukiwaniu naturalnych metod kontroli wagi w tej grupie wiekowej.

Taksyfolina, znana również jako dihydrokwercetyna, to silny przeciwutleniacz zaliczany do grupy flawonoidów. Naturalnie występuje w roślinach, takich jak cebula, jabłka, jagody oraz w drewnie drzew iglastych, zwłaszcza modrzewia syberyjskiego.

Jej właściwości antyoksydacyjne przewyższają działanie witamin A, C i E, co sprawia, że może wspierać zdrowie metaboliczne. Według najnowszych badań taksyfolina okazuje się również skuteczna w redukcji masy ciała u seniorów - zwłaszcza w przypadkach, gdy inne metody zawiodły.

Taksyfolina a odchudzanie u osób starszych

Procesy metaboliczne u osób starszych ulegają spowolnieniu. To często prowadzi do trudności w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Badania przeprowadzone przez japońskich naukowców pod kierownictwem Yorito Hattoriego w Narodowym Centrum Mózgowym i Sercowo-Naczyniowym sugerują, że suplementacja taksyfoliną wspiera redukcję masy ciała w tej grupie wiekowej, nie wywierając przy tym skutków ubocznych (w dawce 300 mg na niewielkiej grupie pacjentów).

Ze wspomnianych badań wynika, że spożycie już 300 mg taksyfoliny przez pół roku wspomaga utratę wagi i utrzymanie optymalnego poziomu cholesterolu. Grupa przyjmująca takie dawki związku traciła średnio 1,6 kg, podczas gdy w grupie kontrolnej było to zaledwie 0,3 kg. Może mieć to związek ze zdolnością taksyfoliny do aktywacji brązowego tłuszczu, czyli tkanki, która spala kalorie, wykorzystując zjawisko termogenezy.

Warto wziąć jednak pod uwagę, że badanie miało charakter obserwacyjny. To znaczy, że osoby nim objęte same decydowały, czy będą przyjmować taksyfolinę, a do tego grupa była niewielka. Niemniej wnioski są wielce obiecujące. Dlatego też z pewnością analiza zostanie powtórzona w przyszłości na większej grupie i według standardów badań naukowych.

Źródła taksyfoliny w diecie i suplementach

Aby zwiększyć spożycie taksyfoliny, warto włączyć do codziennej diety produkty bogate w ten flawonoid:

cebulę,

jabłka,

jagody (truskawki, żurawinę),

brokuły,

jarmuż.

Choć taksyfolina występuje naturalnie w wielu produktach spożywczych, dostępne są również suplementy diety zawierające ten związek. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2017/2470 jej maksymalna dzienna dawka w suplementach dla osób dorosłych wynosi 100 mg.

Przed rozpoczęciem stosowania należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, zwłaszcza w przypadku osób starszych przyjmujących inne leki lub cierpiących na przewlekłe schorzenia.

