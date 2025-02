Chcą aresztować Dariusza Mateckiego. Wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu

"Przekazałem dzisiaj do Marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni wniosek o uchylenie przez Sejm immunitetu posła Dariusza Mateckiego oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie" - poinformował w mediach społecznościowych minister Adam Bodnar.

Prokurator generalny przekazał, że wniosek dotyczący posła PiS jest efektem "pracy Zespołu Śledczego nr 2, wyjaśniającego aferę Funduszu Sprawiedliwości wraz ze sprawami powiązanymi".

Dariusz Matecki a Lasy Państwowe. Jakie zarzuty ma usłyszeć poseł?

Minister sprawiedliwości przekazał, że poseł Dariusz Matecki ma m. in. usłyszeć zarzuty dotyczące: "podjęcia działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej polegających na konsultowaniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości warunków ofert stowarzyszeń Fidei Defensor oraz Przyjaciół Zdrowia przed formalnym złożeniem tych ofert w konkursie na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości".

ZOBACZ: Byli dyrektorzy Lasów Państwowych zatrzymani. Akcja CBA

Kolejny zarzut ma dotyczyć "podjęcia działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, zmierzających do wskazania wbrew zasadom ogłoszonego konkursu określonych organizacji jako tych, które mają otrzymać dotację celową".

Poseł ma także usłyszeć zarzut"podjęcia czynności mających na celu udaremnienie oraz utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych w kwocie nie mniejszej niż 447.500 zł" oraz " zawarcia z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych dwóch pozornych umów o pracę oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach potwierdzających wykonanie pracy, która w rzeczywistości nie była wykonana".

Zatrzymanie dyrektorów byłych Lasów Państwowych

Służby zatrzymały we wtorek rano trzech byłych dyrektorów Lasów Państwowych. To Józef K., były dyrektor generalny, Michał C., były dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych i Andrzej Sz., były dyrektor szczecińskiej dyrekcji.

ZOBACZ: Lasy Państwowe alarmują prokuraturę. Chodzi o posła Dariusza Mateckiego

Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy MSWiA przekazał, że mężczyzn zatrzymano na terenie województwa śląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego.

"Po wykonaniu czynności procesowych zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Krajowej w Warszawie" - dodał.

Oświadczenie Lasów Państwowych

"Lasy Państwowe z pełnym zaangażowaniem wspierają działania służb zmierzające do wyjaśnienia nieprawidłowości, jakie miały miejsce w naszej instytucji w poprzednich latach. Dzisiejsze zatrzymania trzech byłych dyrektorów Lasów Państwowych to kolejny etap postępowań dotyczących zarządzania PGL LP w przeszłości" - przekazano.

Dodano, że dotychczas złożono 60 zawiadomień do prokuratury w sprawach dotyczących korupcji, niegospodarności i działań na szkodę Lasów Państwowych.

"Nie będzie tolerancji dla działań, które godzą w interes publiczny. Lasy Państwowe to wspólne dobro wszystkich obywateli i ich przyszłość musi być budowana na przejrzystych zasadach oraz odpowiedzialnym zarządzaniu" - zapewniono w komunikacie.

WIDEO: Poseł Siarka tłumaczy się ze skandalicznych słów. "Odwołuję się do wiersza" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl