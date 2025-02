Przełom ws. polskiej sztucznej inteligencji. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło rewolucję

Polska buduje własną sztuczną inteligencję. Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało właśnie polski model językowy PLLuM i plan jego rozwoju, a rząd zatwierdził rozporządzenie ws. utworzenia ośrodka badawczego IDEAS. Problemem może być jednak fakt blokowania przez USA szerokiego dostępu dla Polski do specjalistycznych czipów. O szansach, planach i nadziejach mówił we wtorek gość Polsat News.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w Polsat News, że rozmawiał z amerykańską administracją na temat zdjęcia z Polski restrykcji dotyczących możliwość zakupu procesorów potrzebnych do rozwoju technologii opartej o sztuczną inteligencję.



To pokłosie afery, jaka wybuchła po tym, jak urzędnicy Joe Bidena wpisali Polskę na listę krajów z ograniczeniami w zakupie specjalistycznych amerykańskich czipów.



- Rozmawiałem z Sekretarzem Handlu USA Howardem Lutnickiem, który zobowiązał się, że ta sprawa zostanie załatwiona. Mówiłem też o tym Prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Myślę, że możemy się spodziewać zmiany tej decyzji wkrótce - powiedział prezydent.

Polska sztuczna inteligencja. USA nakładają ograniczenia w dostępie do czipów

O tym, jak ważne dla rozwoju polskiej sztucznej inteligencji (AI) jest, abyśmy nie byli stawiani przez USA w drugim rzędzie, jeśli chodzi o dostęp do czipów, mówił we wtorek na antenie Polsat News Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, dla którego decyzja Amerykanów postrzegana jest jako "niezrozumiała".

- Oczywiście, tu i teraz nie ma ryzyka, że te limity zostaną wykorzystane, natomiast chcielibyśmy być jako sojusznik USA w pierwszej grupie i bez limitów, jeśli chodzi o dostawę czipów na potrzeby przetwarzania, na potrzeby AI, ponieważ jako kraj chcemy rozwijać tę technologię, chcemy, aby beneficjentami tych technologii byli nie tylko obywatele, ale właśnie chociażby sektor militarny, który też może wiele wnieść dla bezpieczeństwa Polski w cyberprzestrzeni - tłumaczył dyrektor COI.

Dyrektor COI: Chcemy, aby rodzina polskich modeli językowych się powiększała

Dopytywany o to, czy i kiedy Polsce grozi wykorzystanie przyznanych limitów, Maćkiewicz wskazał, że w zależności od rozwoju technologii, mogą się one zmieniać, stąd lepiej patrzeć na to, w jaki sposób wykorzystać polskie modele językowe, które powstają.



- Wczoraj ogłoszono na konferencji ministra cyfryzacji wsparcie finansowe i rozwój modelu polskiego językowego PLLuM (rodzina modeli sztucznej inteligencji, która pozwala przetwarzać i generować teksty w języku polskim - red.), do konsorcjum dołączył COI, dołączył też model językowy rozwijany przez społeczeństwo o nazwie "Bielik" - mówił.

WIDEO: Dyrektor COI Radosław Maćkiewicz opowiedział w Polsat News o polskiej sztucznej inteligencji

- Chcemy, aby ta rodzina polskich modeli językowych się powiększała, aby PLLuM był liderem w obszarze administracji publicznej, aby dołączały inne modele językowe, abyśmy wszyscy mogli korzystać z tych technologii, które się pojawiają, byśmy jako kraj zadbali o to, by ta wiedza i technologie były rozwijane w Polsce - wyjaśnił.



Radosław Maćkiewicz podkreślił także, że procesory są kluczowe właśnie zwłaszcza do rozwoju owych modeli językowych, ponieważ rozwiązania, o których mówimy aktualnie, są dedykowane do dwóch obszarów.



- Jeden obszar to trenowanie, czyli budowa nowych modeli językowych i usprawnianie tych, które już istnieją, a drugi obszar to wykorzystanie produkcyjne tych modeli językowych, czyli takie rozwiązania jak choćby PLLuM chcemy wykorzystywać w administracji publicznej, na stronach multiportalu gov.pl czy w aplikacji mObywatel - doprecyzował.

Powstanie Instytut Badawczy IDEAS. Rząd przyjął rozporządzenie

We wtorek Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące utworzenia Instytutu Badawczego IDEAS. Nowa instytucja ma prowadzić działalność naukową w obszarze sztucznej inteligencji, umożliwiając m.in. kadrom naukowym rozwój w Polsce.



- Instytut Badawczy zajmie się szerokim zakresem tematów związanych ze sztuczną inteligencją. Dzięki ścisłej współpracy z przedstawicielami różnych instytucji, instytut badawczy IDEAS ma szansę stać się wiodącym ośrodkiem badawczym w zakresie sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowań w sektorach zdrowia, obronności oraz administracji publicznej – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez resort cyfryzacji, IDEAS może stać się "jednym z filarów cyfrowej transformacji Polski, realnie wpływając na naszą pozycję w świecie nowych technologii".

Instytut zostanie wyposażony przez Ministra Cyfryzacji w środki finansowe w wysokości 20 mln zł, co pozwoli na jego utworzenie, organizację i rozpoczęcie działalności. Na czele stanie prof. Piotr Sankowski, uznawany za światowego eksperta w dziedzinie sztucznej inteligencji. Za powstanie IDEAS i dalszą działalność oraz nadzór odpowiadają Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Wśród głównych celów Instytutu wymieniane są: prowadzenie zaawansowanych badań nad sztuczną inteligencją oraz jej zastosowaniami w różnych sektorach gospodarki i administracji publicznej, praca nad innowacyjnymi narzędziami dla sektora obronności, w tym systemami wykrywającymi zagrożenia oraz technologiami wspierającymi strategię obrony narodowej oraz wspieranie rozwoju inteligentnych miast i cyfrowej administracji, co poprawi jakość usług publicznych oraz zapewni odpowiednie i etyczne wykorzystanie technologii AI.