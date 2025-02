Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe to coś, na co czeka wiele osób walczących o powrót do zdrowia. Wizyta w sanatorium kojarzona jest z rekonwalescencją oraz z wypoczynkiem. Chętnych jest wielu, jednak nie każdy ma szansę skorzystać z takiej formy leczenia. Lista przeciwwskazań do rozpoczęcia kuracji jest dość szeroka.