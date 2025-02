Kilka prostych kroków pozwala utrzymywać mózg w dobrej kondycji. Pomaga dobra dieta, odpowiedni sen i pobudzanie "szarych komórek" dzięki różnego rodzaju grom i łamigłówkom. Ogromną rolę odgrywa też ruch. Badacze odkryli dowody, że ma on korzystny wpływ na pamięć i funkcje poznawcze.

Ćwiczenia fizyczne stymulują mózg. Nowe odkrycie

Specjalne komórki mózgu, które odpowiadają za odpowiedź organizmu na insulinę, aktywują się po ćwiczeniach - ustalili badacze z Uniwersytetu Rutgersa w Nowym Brunszwiku w USA. Wnioski te, opublikowane w piśmie "Aging Cell", wysnuto po przeprowadzeniu eksperymentu na grupie starszych dorosłych. Poddanych testom było 21 osób o średnim wieku 60 lat. Wszyscy borykali się ze stanem przedcukrzycowym. Zostali poddani dwutygodniowemu programowi, który zakładał regularne sesje treningowe.

Seniorzy odbyli dwanaście godzinnych treningów. Przed i po każdym z nich przyjmowali specjalny napój glukozowy. Później analizowano pobraną od uczestników krew. Jak się okazało, ćwiczenia sprawiały, że rosła liczba pęcherzyków neuronalnych, które transportują białka, mające wpływ na wrażliwość na insulinę. Szczególnie zauważalna była aktywność białka Akt.

Dlaczego to badanie jest tak ważne? Główny jego autor, Steven Malin, oświadczył, że sugeruje ono, iż dzięki aktywności fizycznej możliwa jest poprawa pamięci i funkcji poznawczych. Wynika to ze zwiększenia zdolności insuliny do oddziaływania na mózg. Ekspert zauważył, że coraz częściej hormon ten uznaje się za ważny dla tego narządu ze względu na swój wpływ na procesy umysłowe. Tymczasem wśród osób cierpiących na stan przedcukrzycowy jego poziom może być niedostateczny, co zwiększa ryzyko rozwoju demencji.

Insulina wpływa na to, jak pamiętamy

Ponadto insulina jest kluczowa dla procesów pamięciowych, przypominania, szybkości przetwarzania informacji oraz prawidłowego działania synaps, które umożliwiają komunikowanie się komórek mózgowych. Jak podkreślił Steven Malin, gdy jej brakuje, "komórki mózgowe stają się potencjalnie dysfunkcyjne".

iStock Ćwiczenia fizyczne to remedium również na słabnącą pamięć

- Nasze badania wskazują, że terapie ukierunkowane na działanie insuliny w mózgu mogą być skuteczne w zapobieganiu demencji - oświadczył badacz.

Choć od dawna podejrzewa się, że aktywność fizyczna wpływa korzystnie na zdolności poznawcze, specjaliści nadal nie mają pewności, jakie mechanizmy za to odpowiadają. Jak pisze portal SciTechDaily, dotychczasowe ustalenia wiążą wysoki poziom cukru we krwi z tempem przypominania sobie faktów i przyswajania nowych. Naukowcy z amerykańskiej uczelni nie spoczywają na laurach. Planują długoterminowe prace, które mają przynieść pełniejszą wiedzę na temat wpływu treningu wysiłkowego na funkcjonowanie mózgu seniora.

