Rafał Trzaskowski opublikował we wtorek nowe wideo, zatytułowane "Dość podziałów. Wróg jest na wschodzie, nie w Polsce!". Na nagraniu włodarz stolicy odpowiada na pytanie zadane mu na platformie X.



"Panie Prezydencie, czy można usunąć schody 'smoleńskie' z Placu Piłsudskiego? I kiedy?" - pyta użytkownik medium społecznościowego.



- Słuchajcie, miejmy szacunek dla ofiar tragedii. Naprawdę już dosyć tych podziałów. Ja uważam, że po prostu ten pomnik powinien zostać tam, gdzie stoi - odpowiada na powyższe pytanie kandydat KO na prezydenta RP.

Rafał Trzaskowski o pomniku smoleńskim: Powinien zostać

Co istotne, słowa Trzaskowskiego, który jeszcze zanim objął stery w warszawskim ratuszu, mówił, że tryb ustawiania pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej to "przykład pisowskiej buty i arogancji", to już kolejna tego typu wypowiedź, w której opowiada się on za zostawieniem pomnika w aktualnym miejscu.

W ubiegłym roku, gdy schody smoleńskie przenieść chciał z Pl. Piłsudskiego ówczesny minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, Trzaskowski również sprzeciwił się przeniesieniu monumentu.



- Zabieranie go stamtąd wywołałoby nieprawdopodobne emocje, przez kolejne miesiące zajmowalibyśmy się tylko tym, zamiast naprawieniem państwa, to nie jest nam do niczego potrzebne. Nad sercem powinien dominować rozum - mówił włodarz stolicy.

Warszawa. Zamieszanie wokół ul. Lecha Kaczyńskiego

Także w lutym 2024 r. Rafał Trzaskowski zabrał głos na temat głośnej sprawy powstania w Warszawie ulicy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak wówczas podkreślał, zdania nie zmienił i uważa, że zmarły przywódca powinien mieć w stolicy swoją ulicę. Podkreślił jednak, iż nazwy ulic to kompetencja Rady Warszawy.



Przypomnijmy, że w kwietniu 2016 r. Sejm przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, czyli tzw. ustawę dekomunizacyjną. Nałożyła ona na samorządy m.in. obowiązek zmiany nazw ulic, które upamiętniały lub propagowały komunizm.

Jako że Rada Warszawy nie spieszyła się ze zmianami nazw ulic, temat podjął ówczesny wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera z PiS, którego zarządzeniem al. Armii Ludowej miała zostać przemianowana na ul. Lecha Kaczyńskiego.



Rada Warszawy sprzeciwiła się później tej decyzji i głosami członków z Koalicji Obywatelskiej odwołała się do sądu, a ten w maju 2018 r. wydał wyrok, stwierdzając, że Sipiera działał z naruszeniem prawa. Później wyrok podtrzymał jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny.



Ostatecznie ul. Lecha Kaczyńskiego ponownie stała się al. Armii Ludowej, co politycy PiS próbują przypisać w zasłudze Rafałowi Trzaskowskiemu, choć de facto to Rada Warszawy zastosowała się do wyroku sądu.