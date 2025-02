- Nie wszystkich rad premiera musicie słuchać, ale tę weźcie sobie do serca, proszę - zaapelował w mediach społecznościowych Donald Tusk. Premier poinformował, że miał wypadek na stoku i obecnie musi poruszać się o kulach.

Donald Tusk w serwisie opublikował nagranie, na którym pokazał, że w ostatnim czasie porusza się za pomocą kul. Doznał kontuzji nogi podczas jazdy na nartach z wnuczkami. Premier wyjaśnił, że chciał je nauczyć jeździć, a do wspólnego weekendu "przygotowywał się pół roku".

Donald Tusk chodzi o kulach

- Dwa dni z wnuczkami na nartach. Miałem uczyć je jeździć. Powiedziały "dziadek, pokaż jak jeździsz". No to pokazałem - powiedział Donald Tusk pokazując się na nagraniu w ortezie.

Premier powiedział, że w najbliższym czasie będzie można go oglądać tylko w takim wydaniu. Jednocześnie zapewnił, że ani orteza, ani kule nie powstrzymają go od pracy i nie wybiera się na zwolnienie lekarskie. - Nie pójdę, chociaż oczywiście niektórzy pewnie by chcieli. Kalendarz zostaje ten sam - powiedział.

- Ale mam jedną radę: uważajcie na stoku. Wiem, że sezon jeszcze trwa. Rozgrzewajcie się, sprawdzajcie narty, moja się nie wypięła i to jest efekt mojej nieuwagi - powiedział.

Na koniec zwrócił się do swoich odbiorców i poprosił, aby zalecili się do jego rad. - Nie wszystkich rad premiera musicie słuchać, ale tę weźcie sobie do serca, proszę - powiedział.

A miało być tak pięknie... pic.twitter.com/tS6Wyclmx4 — Donald Tusk (@donaldtusk) February 25, 2025

aba / polsatnews.pl