Oliwa z oliwek jest bogata w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które wpływają korzystnie na metabolizm. Badania sugerują, że regularne spożywanie oliwy może wspierać utrzymanie masy ciała, a nawet zapobiegać przybieraniu na wadzę.

Oliwa z oliwek a metabolizm

Niedawno opublikowane wyniki długoterminowego badania w The American Journal of Clinical Nutrition potwierdzają wpływ oliwy na metabolizm. Naukowcy przeanalizowali dane z okresu od 20 do 24 lat, obejmujące ponad 121 tys. osób. Odkryli, że spożywanie zaledwie 7 gramów oliwy z oliwek dziennie było bezpośrednio związane z mniejszym przyrostem masy ciała.

Dla porównania spożywanie takiej samej ilości margaryny, masła lub olejów roślinnych prowadziło do wzrostu wagi. Efekt ten był zauważalny niezależnie od wieku czy początkowego BMI.

Jednocześnie eksperci podkreślają wpływ oliwy na metabolizm lipidów i glukozy. Dieta bogata w oliwę pomaga organizmowi lepiej zarządzać energią. Oliwa wspiera zdrowie serca i poprawia wrażliwość na insulinę, dzięki czemu utrzymuje się stabilny poziom cukru we krwi. Zawiera także polifenole, przeciwutleniacze, które działają przeciwzapalnie i jednocześnie wspierają metabolizm komórkowy.

Dodatkowo oliwa dostarcza witaminę E, znaną ze swoich właściwości antyoksydacyjnych, które chronią komórki ciała przed stresem oksydacyjnym, oraz witaminę K, kluczową dla zdrowia kości i krzepnięcia krwi. Skwalen występujący w oliwie naturalnie wspiera kondycję skóry, a fitosterole mogą obniżyć poziom złego cholesterolu.

Masło i margaryna, tanio i smacznie, ale czy zdrowo?

Masło zawiera nasycone kwasy tłuszczowe, które spożywane w nadmiarze mogą sprzyjać odkładaniu się tkanki tłuszczowej i zwiększać ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Choć dostarcza witamin A i D, jego nadmierne spożycie nie jest zalecane.

Z kolei margaryna może zawierać szkodliwe tłuszcze trans, podnoszące poziom złego cholesterolu i sprzyjające stanom zapalnym. Margaryna również może przyczyniać się do przyrostu masy ciała, zwłaszcza gdy jest spożywana w nadmiarze.

Oliwa z oliwek to nie tylko zdrowszy wybór, ale także smaczna i wszechstronna alternatywa dla innych tłuszczów wykorzystywanych w polskiej kuchni. Świetnie komponuje się z wieloma potrawami - od sałatek, przez makarony i mięsa, aż po pieczywo.

Podczas zakupów warto zwrócić uwagę na jakość oliwy. Najlepszym wyborem jest oliwa extra virgin, tłoczona na zimno, ponieważ zawiera najwięcej wartościowych dla zdrowia składników.

red / polsatnews.pl