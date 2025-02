Byli dyrektorzy Lasów Państwowych zatrzymani. Akcja CBA

Trzech byłych dyrektorów Lasów Państwowych zostało we wtorek rano zatrzymanych przez CBA - potwierdza Prokuratura Krajowa dla Polsat News. Mają dziś zostać przesłuchani.

Służby zatrzymały dziś rano trzech byłych dyrektorów Lasów Państwowych. To Józef K., były dyrektor generalny, Michał C., były dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych i Andrzej Sz., były dyrektor szczecińskiej dyrekcji.

CBA zatrzymało byłych dyrektorów Lasów Państwowych

Jak podał TVN24 chodzi o sprawę Dariusza Mateckiego, posła PiS, który miał być fikcyjnie zatrudniony przez Lasy Państwowe.

Informację o akcji potwierdził Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra - Członka Rady Ministrów Koordynatora Służb Specjalnych.

"Na polecenie Prokuratury Krajowej agenci CBA zatrzymali dziś rano trzech byłych dyrektorów Lasów Państwowych: dyrektora generalnego, dyrektora centrum informacyjnego oraz byłego dyrektora regionalnej dyrekcji w Szczecinie. Mężczyzn zatrzymano na terenie województwa śląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego. Po wykonaniu czynności procesowych zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Krajowej w Warszawie" - przekazał na platformie X.

Dariusz Matecki zatrudniony fikcyjnie w Lasach Państwowych?

W październiku 2024 roku Lasy Państwowe złożyły do prokuratury zawiadomienie ws. Dariusza Mateckiego. Poseł PiS został zatrudniony 18 maja 2020 r. na stanowisku specjalisty do spraw komunikacji w Zespole Komunikacji Społecznej w Wydziale Komunikacji Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych (CILP). Zgodnie z zawartą umową został on zatrudniony na pełen etat, a jako miejsce wykonywania pracy wskazano siedzibę CILP w Warszawie.

Po audycie wykonanym w 2024 roku okazało się, że Dariusz Matecki nie wykonywał obowiązków, które były przypisane do jego stanowiska. Nie pojawiał się w siedzibie CILP, a świadkowie zeznali, że nie widzieli jego jakiejkolwiek aktywności.

"Po zakończeniu umowy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych pan Matecki był zatrudniony w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, gdzie również, mimo zawartej umowy, nie świadczył pracy na rzecz pracodawcy, co wykazała przeprowadzona tam kontrola" - przekazano w komunikacie Lasów Państwowych.

Zawiadomienie do prokuratury dotyczyło zawarcia umów i przyjmowania przez Dariusza Mateckiego wynagrodzenia na obu stanowiskach. Doprowadziło to Skarb Państwa do start na kwotę w wysokości ponad 320 tys. zł.

Józef K. ze swojego stanowiska został odwołany w październiku 2024 roku.

