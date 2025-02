Biskup Tadeusz Bronakowski zaapelował do wiernych o to, by jeszcze przed rozpoczęciem Wielkiego Postu dobrowolnie zrezygnowali ze spożywania alkoholu. - Od każdego z nas zależy, czy będziemy trzeźwym narodem - wskazywał i poprosił o wspólną modlitwę w intencji przezwyciężenia "plagi nadużywania alkoholu" w Polsce.