Papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót kandydatki na ołtarze Kunegundy Siwiec (1876-1955). Urodzona w Polsce świecka zakonnica, tercjarka karmelitańska i mistyczka, po złożeniu ślubów przyjęła imię Teresa od Dzieciątka Jezus. Podpisany przez papieża dokument to jedna z decyzji podjętych przez Franciszka w szpitalu podczas spotkania z sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem.

Papież Franciszek przyjął w poniedziałek w Poliklinice Gemelli sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina i jego zastępcę, arcybiskupa Edgara Pena Parrę. Po spotkaniu Watykan opublikował listę zatwierdzonych przez papieża dekretów Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

To było pierwsze od początku hospitalizacji papieża spotkanie z sekretarzem stanu, czyli drugą najważniejszą postacią w Watykanie.

Papież Franciszek podpisał ważny dokument. Teresa od Dzieciątka Jezus nową błogosławioną?

Zatwierdzenie dokumentu o heroiczności cnót Kunegundy Siwiec, urodzonej w Stryszawie w Małopolsce, oznacza ważny krok na drodze do jej beatyfikacji.

Kunegunda Siwiec jako młoda kobieta ukończyła kurs katechetyczny i uczyła zasad wiary dzieci i dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentów. Należała do Apostolstwa Modlitwy w Stryszawie. Następnie wstąpiła do Bractwa Dzieciątka Jezus u karmelitów bosych w Wadowicach. Złożyła śluby i przyjęła imię Teresa od Dzieciątka Jezus.

Część swojej ziemi przekazała na budowę kaplicy i na domy klasztorne zmartwychwstanek w Stryszawie. W 1948 roku zachorowała na nieuleczalną gruźlicę kości. Zmarła w swoim rodzinnym domu w 1955 roku.

O wyniesienie jej na ołtarze wnioskowali karmelici bosi. Watykan zgodził się na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w 2007 roku.

Papież Franciszek zatwierdził także między innymi dekret o złożeniu ofiary życia księdza Emilio Giuseppe Kapauna, urodzonego w 1916 roku w USA. Zmarł on w obozie w Korei Północnej w 1951 roku.

Papież Franciszek wciąż w szpitalu. Nowe informacje o stanie zdrowia

Wcześniej we wtorek Watykan podał nowe informacje o stanie zdrowia papieża, który od kilkunastu dni przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli w związku z obustronnym zapaleniem płuc.

W komunikacie podkreślono, że "papież Franciszek dobrze odpoczywał przez całą noc".

W poniedziałek wieczorem w biuletynie medycznym podano natomiast, że w krytycznym stanie papieża odnotowano lekką poprawę.

Od soboty u papieża nie doszło do kolejnego kryzysu oddechowego. Poza tym wyjaśniono, że kontynuowana jest tlenoterapia, ale przy zastosowaniu mniejszych dawek tlenu.

We wtorek Watykan opublikował orędzie papieża Franciszka na Wielki Post. "Z pokutnym znakiem popiołu na głowie, z wiarą i nadzieją rozpoczynamy doroczną pielgrzymkę Wielkiego Postu" - napisał Franciszek.