- Mam takie sygnały, że obywatele, którzy przybyli tutaj z Ukrainy sprawiają problemy w kolejkach do szpitali i do przychodni - oświadczył Karol Nawrocki, nawiązując do słów Sławomira Mentzena. Wypowiedź kandydata PiS wywołała lawinę komentarzy. "Tonący brzytwy się chwyta", "Ruska onuca nadaje" - piszą politycy rządzącej koalicji.