Kuracja w sanatorium to doskonały sposób na podjęcie leczenia oraz odpoczynek. Zainteresowanie jest ogromne, ale zasoby polskiej służby zdrowia są ograniczone. Dlatego oczekiwanie na zaakceptowanie skierowania do uzdrowiska bywa dość długie. Ministerstwo Zdrowia planuje rozwiązanie, które ma poprawić sytuację.

Resort dostrzega problem z obsługą skierowań na leczenie uzdrowiskowe. Niedawno pojawił się projekt rozporządzenia, który ma stanowić odpowiedź na systemowe bolączki.

Wizyta w sanatorium. Sposób na zbyt długie oczekiwanie

NFZ ma 30 dni na ocenę wniosków o wyjazd do sanatorium. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o 14 dni ze względów proceduralnych. Jednak w praktyce jest on regularnie przekraczany. Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, zdarza się to w około 25 proc. przypadków. Co więcej, w niektórych oddziałach Funduszu odsetek rozpatrywanych wniosków po upływie 30 dni przekracza 70 proc.

Dane te zostały przytoczone w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia, opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W dokumencie wskazano przyczyny takiego stanu rzeczy. Zwrócono uwagę na "niedobór kadry lekarskiej dokonującej oceny skierowań, spełniającej wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu, zwłaszcza w tak wąskiej dziedzinie, jaką jest balneologia i medycyna fizykalna lub rehabilitacja". W konsekwencji procedura ulega wydłużeniu.

ZOBACZ: Darmowe badania dla seniorów. Na co można dostać skierowanie?

Aby temu zaradzić, planowane jest wprowadzenie nowych regulacji. Zakładają one rozszerzenie katalogu specjalizacji lekarzy NFZ uprawnionych do zatwierdzania skierowań. Obecnie mogą to robić wyłącznie specjaliści z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Po zmianach do tego grona dołączą również lekarze chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, reumatologii oraz ortopedii. Warunkiem będzie jednak ukończenie kursu z podstaw balneologii.

Zdaniem autorów projektu zmiany wpłyną na rynek pracy. Wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia będą miały większe możliwości uzupełnienia kadry o nowych pracowników spełniających szersze kryteria. To z kolei usprawni i skróci proces kierowania pacjentów do sanatoriów.

Szybciej do uzdrowiska? Propozycje resortu zdrowia

To niejedyna zmiana. W elektronicznym wniosku ma się też pojawić informacja o trybie, w jakim leczenie powinno zostać zrealizowane (stacjonarnie lub ambulatoryjnie). Będzie zamieszczana podczas jego wystawiania. Chodzi o to, aby pacjenci nie musieli samodzielnie powiadamiać lokalnych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia o trybie kuracji. Taka wiadomość na wcześniejszym etapie ma usprawnić obsługę dokumentów związanych z ambulatoryjnych zabiegów dorosłych i dzieci.

ZOBACZ: Nie masz tego dokumentu? NFZ wydaje go za darmo, a może uratować życie

Kolejna modyfikacja dotyczy treści skierowania. Lekarze nie będą już zobowiązani do szczegółowego opisywania przesłanek uzasadniających konieczność leczenia uzdrowiskowego. Zamiast tego wprowadzony zostanie katalog "zdefiniowanych powodów, dla których pacjent powinien skorzystać z tej formy leczenia" - wynika z rozporządzenia.

Nowe przepisy mają obowiązywać od drugiej połowy tego roku.

WIDEO: Przemysław Czarnek: Gdyby Europa się cofnęła, byłoby to z korzyścią Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl