W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyło się zwołane przez prezydenta posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Doszło do niego po spotkaniach prezydenta i członków rządu z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem i specjalnym wysłannikiem USA ds. Rosji i Ukrainy gen. Keithem Kelloggiem.

W weekend prezydent Duda udał się do Waszyngtonu, gdzie spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się w piątek z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.

Tematem wizyta w Waszyngtonie

Duda wyraził zadowolenie, że mógł wspólnie przedyskutować kwestie bezpieczeństwa z przedstawicielami wszystkich stron politycznych w Polsce. - Rozpoczął się proces de facto przygotowania do rozmów pokojowych podjęty przez prezydenta Donalda Trumpa - powiedział.

Przypomniał, że w ostatnim czasie w Warszawie pojawiło się dwóch przedstawicieli amerykańskiej administracji. - Pierwszym był sekretarz ds. obrony czyli nowy szef Pentagonu Pete Hegseth, a drugim gen. Kellogg, specjalny przedstawiciel prezydenta Trumpa ds. Ukrainy i Rosji. (...) To były bardzo ważne spotkania, których dopełnieniem była moja wizyta w Waszyngtonie. O tym przede wszystkim dzisiaj rozmawialiśmy - powiedział.

- Zrelacjonowałem uczestnikom posiedzenia moje spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, konkluzje tego spotkania, także moje przemyślenia w kontekście wcześniejszych rozmów z Hegsethem i gen. Kelloggiem - dodał.

Powiedział, że debata była "bardzo konstruktywna".

Apel do premiera. "Zaprzecza dobrej współpracy ws. bezpieczeństwa"

Prezydent przekazał też, że skierował do Donalda Tuska i jego ministrów apel.

- Zwróciłem się do rządu i pana premiera z apelem, aby wycofać się z wprowadzenia rozwiązania prawnego, które umożliwia eliminowanie przedstawicieli prezydenta RP z tego typu debat w komitetach Rady Ministrów i niestety mimo naszych protestów, takie rozwiązanie prawne jest proponowane - powiedział Duda i wyraził nadzieję, że jednak nie dojdzie do skutku.

- Ono zaprzecza idei współdziałania, dobrej współpracy ws. bezpieczeństwa - mówił. Tłumaczył, że jeśli politycy mają współpracować w kwestii bezpieczeństwa, to muszą to robić "na co dzień" nie tylko podczas posiedzeń RBN. - Mam nadzieję, że pan premier to jeszcze raz przeanalizuje, a rząd się z tego wycofa - powiedział.

Posiedzenie RBN. Spotkanie najważniejszych polityków

W posiedzeniu RBN uczestniczyli m.in. premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata-Kidawa Błońska, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, oraz przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych.

Klub Koalicji Obywatelskiej reprezentował b. marszałek Senatu Tomasz Grodzki, klub PiS - jego przewodniczący Mariusz Błaszczak. PSL - poza Kosiniakiem-Kamyszem - reprezentował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Polskę 2050 - szef klubu Paweł Śliz, Lewicę - szefowa klubu Anna Maria Żukowska, a Konfederację - szef klubu Grzegorz Płaczek.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie: MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie kancelarii prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.