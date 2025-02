Zwycięzca wyborów zabrał głos. "Niemcy muszą wrócić do Europy"

- Najważniejszą rzeczą jest jak najszybsze przywrócenie zdolnego do działania rządu w Niemczech - powiedział Friedrich Merz, lider chadeckiego bloku CDU/CSU, który według pierwszych prognoz zwyciężył w niedzielnych wyborach do Bundestagu. - Niemcy muszą wrócić do Europy - dodał faworyt do zostania nowym kanclerzem.