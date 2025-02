Włoski dziennik o "krytycznym" stanie papieża. "Milczenie kurii rzymskiej"

Do znacznego pogorszenia stanu zdrowia 88-letniego papieża Franciszka doszło w dziewiątym dniu jego pobytu w rzymskiej Poliklinice Gemelli. W sobotnim komunikacie medycznym podano, że Franciszek miał długi kryzys oddechowy, wymagający podania dużych ilości tlenu. Poza tym z powodu stwierdzonej małopłytkowości i anemii przeprowadzono transfuzję krwi.

W biuletynie, cytowanym przez wszystkie gazety, zaznaczono także: "Stan Ojca Świętego jest nadal krytyczny i dlatego, jak wyjaśniono wczoraj, zagrożenie nie minęło".

Watykan podkreślił następnie: "Ojciec Święty jest przytomny i spędził dzień w fotelu, choć bardziej cierpiał niż wczoraj". Zaznaczono również, że obecnie nie jest możliwe postawienie dalszej prognozy. W niedzielny poranek Stolica Apostolska dodała w lakonicznym oświadczeniu, że "papież spędził spokojną noc".

Rzym. Prasa o stanie zdrowia papieża Franciszka

Dziennik "Corriere della Sera" pisząc o kryzysie oddechowym, podaniu tlenu i transfuzji zaznacza, że do pogorszenia stanu zdrowia doszło po tym, gdy Franciszek się obudził.

Jednocześnie gazeta zwraca uwagę na to, że w sobotę rano Watykan przekazał dziennikarzom wyjątkowo krótką informację o tym, że "papież dobrze odpoczął". Tak lakonicznego komunikatu nie było od początku jego hospitalizacji. "Ewidentnie to znaczyło, że stało się coś nieprzewidzianego" - stwierdza dziennik.

"La Repubblica" ogłasza w wielkim nagłówku: "Papież w stanie krytycznym". Informuje o niepokoju wiernych na całym świecie, o "milczeniu Kurii Rzymskiej" i dominującym w Watykanie przeświadczeniu o tym, że "nie pozostaje nic innego, jak się modlić".

Gazeta odnotowuje, że w Rzymie trwają modlitwy za papieża. Tłumy wiernych były na wieczornej sobotniej mszy w bazylice Świętego Piotra, a wiele osób zgromadziło się pod Polikliniką Gemelli.

Na tych łamach pulmonolog Michele Vitacca tłumaczy, że z powodu silnego stanu zapalnego do płuc dociera mniej powietrza, co powoduje to, że papieżowi brakuje oddechu i obniżyła się ilość tlenu we krwi. Zdaniem eksperta nie jest jasna, przyczyna małopłytkowości, która może również być związana z infekcją. Ale, jak zaznaczył, jest za wcześnie, by stwierdzić, czy doszło do sepsy, której najbardziej należy się bać.

Papież w szpitalu. Media: najbliższe godziny kluczowe

"Najbliższe godziny będą kluczowe, by ustalić, czy Franciszek, którego stan wyraźnie się pogorszył, zdoła odzyskać siłę i w jakim czasie" - zaznacza "La Repubblica". "Forza Francesco" - to z kolei tytuł na pierwszej stronie "La Stampy". Podkreśla, że obecnie największym wyzwaniem, by uratować papieża jest niedopuszczenie do ryzyka sepsy. W relacji z Gemelli przyznaje się zarazem, że sytuacja jest coraz bardziej niepokojąca.

"Il Giornale" zwraca uwagę na to, że po raz pierwszy w biuletynie medycznym na temat stanu papieża pojawiło się stwierdzenie, że nie jest możliwe postawienie żadnej prognozy. Katolicki dziennik "Avvenire" wskazuje natomiast na bardzo poważną, niepokojącą wymowę wieczornego komunikatu Watykanu, która - jak dodaje - "nie podnosi na duchu".

Watykan. Papież Franciszek w szpitalu

Papież trafił do szpitala 14 lutego po kilkudniowych trudnościach z oddychaniem, przez które musiał przerywać czytanie homilii. 18 lutego zdiagnozowano u niego obustronne zapalenie płuc.

W piątek na konferencji prasowej w rzymskim szpitalu Gemelli członkowie zespołu medycznego papieża powiedzieli, że pozostanie on w szpitalu przez co najmniej tydzień, ale zauważają, że żartuje tak samo jak zwykle, a nawet zaczął ponownie pracować.

Życie papieża nie jest zagrożone, ale nie jest też w pełni "poza niebezpieczeństwem" - przekazali lekarze.

- Stan zdrowia papieża Franciszka może zmieniać się z dnia na dzień - przekazał dziennikarzom lekarz Sergio Alfieri, który opiekuje się w szpitalu Ojcem Święty. Jak dodał, papież chce, aby o jego stanie zdrowia informowano bez ukrywania czegokolwiek.