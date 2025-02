Watykan uspokaja wiernych - ostatnia noc w poklinice Gemelli przebiegła spokojnie, a papież Franciszek odpoczywa - informuje Reuters. Informacja pojawia się po wcześniejszych doniesieniach o nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia duchownego przywódcy.

W sobotnim komunikacie donoszono bowiem, że stan papieża "nadal jest krytyczny", jednak czuje się on dużo gorzej niż poprzedniego dnia. Rano papież miał przeżyć "przedłużający się kryzys oddechowy przypominający astmę". Badania krwi wykazały ponadto, że Franciszek zmaga się z anemią. Jak wyjaśniono, Ojciec Święty zachował przytomność i był w stanie usiąść, ale wymagał transfuzji krwi oraz pomocy aparatury tlenowej.

Papież Franciszek w szpitalu. Watykan informuje o stanie zdrowia głowy Kościoła

W niedzielę papież Franciszek opuści modlitwę Anioł Pański drugi tydzień z rzędu. 88-letni papież trafił do szpitala 14 lutego po kilkudniowych trudnościach z oddychaniem, przez które musiał przerywać czytanie homilii. 18 lutego zdiagnozowano u niego obustronne zapalenie płuc.

W piątek na konferencji prasowej w rzymskim szpitalu Gemelli członkowie zespołu medycznego papieża powiedzieli, że pozostanie on w szpitalu przez co najmniej tydzień, ale zauważają, że żartuje tak samo jak zwykle, a nawet zaczął ponownie pracować.

Życie papieża nie jest zagrożone, ale nie jest też w pełni "poza niebezpieczeństwem" - przekazali lekarze.

Stolica Apostolska nie bierze pod uwagę rezygnacji papieża

Od początku w komunikatach płynących z Watykanu przekazywano, że papież mimo choroby, czuje się dobrze i nie przerwał swojej pracy. Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia arcybiskup Vincenzo Paglia w rozmowie z dziennikarzami włoskiego dziennika "La Repubblica" przekazał, że papież wróci do pełni zdrowia, ale "potrzebny jest na to czas".

Watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin ocenił w wywiadzie dla Corriere della Sera, że spekulacje na temat potencjalnej rezygnacji papieża są "bezużyteczne". - Teraz myślimy o zdrowiu Ojca Świętego, jego powrocie do zdrowia, jego powrocie do Watykanu: to są jedyne rzeczy, które mają znaczenie - powiedział.

Prefekt Dykasterii Nauki Wiary kard. Manuel Fernandez stwierdził natomiast, że "naciski niektórych ugrupowań na rezygnację nie mają sensu". - Robiono to już kilka razy w ostatnich latach, a musi to być tylko całkowicie wolna decyzja Ojca Świętego, aby była ważna - powiedział w rozmowie z argentyńskim dziennikiem La Nación.